Le accuse di stupro a Ronaldo sono decadute | ma i social lo avevano già assolto

Ronaldo - decadute le accuse di stupro - ma i social lo avevano già assolto : Cristiano Ronaldo non esiste. Non esiste il caso di stupro, non esiste Las Vegas, non esiste quella vacanza in cui Kathryn Mayorga dice di aver subito una violenza sessuale prima che l’attaccante passasse dal Manchester al Real Madrid. Non esiste manco il Real Madrid. Forse. Non esiste non tanto perché, notizia fresca fresca di dodici ore fa, gli inquirenti hanno lasciato cadere tutte le accuse della vicenda per “mancanza di prove certe sulla ...

Cristiano Ronaldo - cadono le accuse di stupro : «Nessuna prova» : Nessuna incriminazione per Cristiano Ronaldo: lo hanno comunicato i procuratori di Las Vegas in merito alle accuse rivoltegli da una donna. Il procuratore della contea di Clark, dopo aver esaminato l'indagine, ha concluso che non vi sono prove «oltre ogni ragionevole dubbio» che il fuoriclasse portoghese abbia commesso l'abuso che la donna sosteneva esser stato commesso nel 2009 in un hotel di Las Vegas e pertanto il caso non ...

Cristiano Ronaldo - decadono le accuse di stupro : Per Cristiano Ronaldo è ufficialmente finito un incubo risalente a un episodio di dieci anni fa: sul calciatore portoghese cinque volte vincitore del Pallone d'Oro sono decadute le accuse di stupro.A stabilirlo è stato il Procuratore di Las Vegas, Steve Wofson, per il quale le accuse "non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che quindi non saranno contestati capi d'accusa", dopo aver esaminato la nuova indagine della polizia ...

Caso Mayorga - decadono le accuse di stupro ai danni di Cristiano Ronaldo : la polizia non ha riscontrato ‘nessuna prova’ : decadono le accuse di stupro mosse ai danni di Cristiano Ronaldo nell’ambito del Caso Mayorga: la polizia di Las Vegas dichiara di non aver trovato alcuna prova al riguardo Il Caso Mayorga sembra essersi risolto nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era stato accusato di stupro dalla modella che, in passato, aveva descritto dettagliatamente il loro incontro in un hotel di Las Vegas, terminato poi con la ...

Cristiano Ronaldo - cadono le accuse di stupro negli Usa. Gli inquirenti del Nevada : “Non si può dimostrare oltre ogni dubbio” : Cristiano Ronaldo non è più accusato di aver stuprato l’ex modella statunitense Kathryn Mayorga. Le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus sono infatti cadute, come annunciato dal procuratore distrettuale della contea di Clark, nello stato americano del Nevada. La donna, all’epoca 25enne, aveva denunciato il cinque volte pallone d’oro affermando di essere stata violentata in un hotel di Las Vegas, nel 2009. ...

Calcio : risolto il caso Cristiano Ronaldo-Mayorga. Cadono le accuse di stupro per il giocatore della Juventus : Finalmente risolto il caso che aveva sconvolto il mondo del Calcio lo scorso anno. Cristiano Ronaldo può tornare a vivere in tranquillità: sono infatti cadute tutte le accuse dopo lo scandalo del presunto stupro avvenuto in un hotel di Las Vegas nel 2009 ai danni di Kathryn Mayorga. Oggi la procura di Las Vegas ha reso nota la notizia, assolvendo il portoghese per: “Mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute ...

Stupro Cristiano Ronaldo - cadono le accuse : la vicenda Mayorga si chiude definitivamente [DETTAGLI] : Cristiano Ronaldo non dovrà rispondere dell’accusa di Stupro dopo la denuncia presentata dall’ex modella statunitense Kathryn Mayorga, che affermava di esser stata violentata da CR7 in un hotel di Las Vegas nel 2009. Lo hanno annunciato gli inquirenti della Corte del Nevada. L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Clark ha spiegato di aver fatto cadere le accuse nei confronti dell’attaccante della ...

