Laura Pausini | Il mio post su Bibbiano era per i bimbi | non per farmi dire

Info e scaletta del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Pescara il 23 luglio allo Stadio Adriatico : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Pescara raggiunge lo Stadio Adriatico il 23 luglio. Continua quindi il tour congiunto che i due amici e colleghi hanno voluto organizzare per trascorrere del tempo insieme, come da loro stessi dichiarato, prima di tornare a occuparsi dei progetti personali. Il controllo delle tessere per accedere al soundcheck è iniziato alle ore 10, alla quale è obbligatorio presentarsi personalmente e senza ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - Concerto Pescara/ Scaletta - info sull'evento : Laura Pausini e Biagio Antonacci: Concerto Pescara Adriatico, Scaletta e info utili sulla penultima data del tour che proseguirà con Messina e Cagliari.

Caso Bibbiano - dopo Laura Pausini si indigna anche Nek : l’artista attacca il Pd : Il Caso Bibbiano sta tenendo banco in tutta Italia, anche tra i vip e i personaggi dello spettacolo. Così, dopo le parole di Laura Pausini, che aveva sollevato una bufera mediatica ed era stata costretta a precisare la natura non politica del suo post, ecco che arriva anche il messaggio di Nek. Un post che nel giro di pochissimi minuti è diventato virale, con migliaia di condivisioni, mi piace e commenti. E che rischia di generare nuove ...

Caso Bibbiano - Salvini elogia Nek e Laura Pausini : “Onore a loro che ne parlano” : Il Ministro dell'Interno oggi è tornato a parlare dell'Inchiesta Angeli e Demoni, l'indagine sul presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido nei comuni della Val d’Enza. L'occasione sono state le parole dei due cantanti che nei giorni scorsi, attraverso i social, hanno espresso sdegno e chiesto di parlarne di più.Continua a leggere

Laura Pausini E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO PADOVA/ Scaletta - look e polemiche : LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI, CONCERTO PADOVA allo Stadio Euganeo. Ecco la Scaletta e i look che i due artisti sfoggeranno sul palco oggi, 20 luglio

Bibbiano - Laura Pausini : 'Caso scandaloso - sono arrabbiata' : Da alcune settimane si sta parlando molto dello scandalo degli affidi illeciti di Bibbiano, una triste vicenda che ha riguardato diversi bambini. Più specificatamente, il controverso caso è affrontato spesso su alcuni siti web e sui social ma, d'altro canto, non ha avuto una forte eco nei principali media mainstream nazionali. Proprio tale relativa bassa copertura ha scatenato diverse polemiche sul web. Difatti, diversi utenti web e alcune ...

I bambini di Bibbiano - parla Laura Pausini : il durissimo sfogo della cantante : Finalmente qualcuno rompe il silenzio dei personaggi dello spettacolo e della musica sullo scandalo di Bibbiano. Laura Pausini scrive sulla sua pagina Facebook un durissimo attacco anche contro i media, colpevoli di avere silenziato la notizia. La cantante spiega di avere dovuto cercare su Google dei fatti di Bibbiano, su sollecitazione di una sua fan. ‘’Non posso credere che abbia dovuto cercare questa vicenda, perché sì, quando sono in tour ...

Laura Pausini si schiera sul caso Bibbiano - rabbia sui social : “Mi sento inc***ata e impotente” : Laura Pausini si schiera sul caso Bibbiano con un lungo post sui social. L'artista di Solarolo si è infatti sfogata sulle sue pagine ufficiali nelle quali ha espresso il suo pensiero su quanto accaduto in provincia di Reggio Emilia, dove alcune famiglie sono state private dei loro bambini con metodi raccapriccianti. "Sono senza parole, senza fiato, piena di rabbia nei miei pugni, mi sento incazzata fragile impotente". Così inizia il ...

Bibbiano - Laura Pausini : “Sono piena di rabbia nei miei pugni. Non sentite anche voi nelle mani schiaffi non dati?” : “Ho appena letto un articolo sulla storia dei Bimbi di #Bibbiano. Sono senza parole, senza fiato, piena di rabbia nei miei pugni, mi sento incazzata fragile impotente. Ho deciso di cercare questa storia perché una mia fan mi ha scritto pregandomi di informarmi. Non ne sapevo nulla. Non posso credere che abbia dovuto cercare questa vicenda, perché si, quando sono in tour sono spesso distratta dall’attualità e dalla cronaca ma questa notizia ...

Bibbiano - Laura Pausini si sfoga : “Sono piena di rabbia” : Laura Pausini si sfoga su Facebook, commentando i fatti di Bibbiano e raccontando ai fan tutta la rabbia per ciò che è accaduto ai bambini coinvolti. 7 milioni di follower e la voglia di gridare al mondo ciò che pensa, la Pausini ancora una volta ha scelto di prendere posizione e dire la sua su un terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia in queste ultime settimane. Si tratta dell’inchiesta Angeli e Demoni che ha portato ...

Laura Pausini sui bambini di Bibbiano : «Mi sento incazzata - fragile e impotente» : Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in ...

Laura Pausini : Non ne sapevo nulla dei fatti di Bibbiano. Mi sento incazzata e impotente : Non solo la politica, anche Laura Pausini interviene sull’inchiesta “Angeli e Demoni” di Reggio Emilia che ha portato Bibbiano alla ribalta nazionale: secondo l’accusa, nel comune la rete dei servizi sociali avrebbe favorito abusi su minori, suggestionati psicologicamente per essere allontanati dai genitori e collocati in affido retribuito ad amici e conoscenti. “Ho appena letto un articolo sulla storia dei bimbi di Bibbiano”, scrive la ...

Da Marco Mengoni a Laura Pausini - Ermal Meta e Giorgia - i messaggi degli artisti per Andrea Camilleri : Il mondo della musica piange lo scrittore Andrea Camilleri. Sono tantissimi i messaggi degli artisti italiani per Camilleri, la cui scomparsa è avvenuta oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Laura Pausini ha condiviso con i fan un ricordo di una sua citazione sulla società che finge di darci libertà: "Fatevi condizionare il meno possibile da una società che finge di darci il massimo della libertà". Anche Marco Mengoni ha scelto di condividere un ...

Info e scaletta per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Torino del 17 luglio : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Torino segna la nuova tappa musicale e personale dei due artisti e amici, che in queste settimane stanno tenendo una serie di spettacoli nei quali hanno portato la musica di entrambi. Il controllo delle tessere per l'accesso al soundcheck è in programma dalle ore 10, mentre dalle 11 è possibile ritirare i biglietti con ritiro sul luogo dell'evento per coloro che hanno acquistato secondo ...