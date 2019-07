La serie dei «Men in Black» va a caccia di nuovi fan

Ziliani : La serie A è la casa di riposo dei calciatori decotti che vengono in Italia a svernare : Nella sua consueta rubrica sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani si sofferma sulla Serie A. Una ricerca del Cies decreta che il nostro campionato è il “cimitero degli elefanti” del “Pianeta Pallone”. Quello con l’età media dei calciatori più alta rispetto ai cinque campionati europei più importanti. La Serie A, scrive Ziliani, è “la casa di riposo dei calciatori decotti che arrivano a frotte a svernare nel ...

The Witcher : al San Diego Comic-Con gli attori principali parlano dei propri ruoli nella serie TV : Il San Diego Comic-Con ha ospitato un panel dedicato alla serie TV di Netflix, The Witcher, ed il cast ha partecipato spiegando qualcosa di più sui propri ruoli.Durante il panel, Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer), hanno discusso della loro audizione. Oltre a questo anche la sceneggiatrice ufficiale Lauren Hissrich ha spiegato l'importanza per il team di rimanere fedeli alla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski ...

La serie Netflix di The Witcher si è mostrata nel primo trailer : ecco la reazione dei fan : Durante uno speciale panel al Comic-Con 2019, Netflix ha rivelato il primo trailer di The Witcher, l'imminente adattamento televisivo della serie di libri fantasy di Andrzej Sapokowski, salita alla ribalta mondiale grazie ai giochi sviluppati da CD Projekt RED. Come saprete, fino a poco tempo fa, Netlflix non ha condiviso troppe informazioni, ma nelle ultime due settimane che hanno portato all'SDCC le cose sono piuttosto cambiate. E ora, l'hype ...

I film e le serie tv Marvel dei prossimi anni : Disney ha annunciato i titoli e le date di uscita di cinque nuovi film e cinque serie tv dell'universo Marvel, anticipando un sesto film con Mahershala Ali

La crisi dei numeri 1. Nella prossima serie A 11 portieri su 20 saranno stranieri : Nella prossima serie A le porte delle squadre italiane saranno difese per più del 50% da portieri stranieri: undici titolari su venti. Una scuola in crisi La nostra scuola è in crisi, dice Dino Zoff al Corriere della Sera: “E la colpa è tutta del metodo di allenamento. Oggi si lavora molto sui piedi e poco sulla tecnica specifica del ruolo. Cosa serve che un portiere faccia ripartire bene l’azione se poi non azzecca un’uscita o non blocca ...

Si chiudono le celebrazioni dei 60 anni della serie C [FOTO] : Una giornata dedicata alla Serie C C tra identità, storia e innovazione. Sono stati celebrati i 60 anni della C, nata con Artemio Franchi, il 13 luglio 1959. ll cuore dell’evento si è tenuto nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio con un “viaggio” tra storia, presente e futuro, ma anche di confronto sul calcio. A tutti gli eventi sono intervenuti il presidente della FIFA, Gianni Infantino e della FIGC, Gabriele Gravina. “ La Serie C ...

Emmy 2019 - le nomination dei premi delle serie tv : (foto: Getty Images) Si svolgerà il prossimo 22 settembre la cerimonia di premiazione degli Emmy 2019. I premi più importanti per quanto riguarda le serie tv e gli show della televisione americana, giunti alla loro 71esima edizione, saranno assegnati appunto al Microsoft Theater di Los Angeles in una trasmissione. In queste ore sono state annunciate in diretta anche le nomination che caratterizzeranno le categoria che si contenderanno le celebri ...

Chernobyl - uno dei “liquidatori eroi” vede la serie tv e si suicida : “Gli avevano negato la casa popolare” : “Abbiamo visto tutti la serie di Chernobyl. Papà osservava le scene e ricordava con dolore tutti i momenti che ha dovuto attraversare. C’erano le lacrime nei suoi occhi mentre guardava Chernobyl”. A rivelarlo al Daily Mail è Gaukhar Zhusupov, la figlia 25enne di Nagashibay Zhusupov, uno degli eroi che lavorò per mettere in sicurezza il reattore 4 subito dopo la terribile esplosione nucleare del 26 aprile del 1986 e che dopo aver ...

Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X : In attesa di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, l'azienda ha registrato i nomi dei prossimi smartphone della serie X, Ecco quali saranno. L'articolo Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X proviene da TuttoAndroid.

serie C 2019-2020 - tutte le squadre partecipanti in attesa della suddivisione dei gironi : Il giorno dopo le decisioni del Consiglio Federale, la Lega Pro ha ufficializzato gli organici della Serie C 2019-2020. 59 squadre al momento, in attesa di capire quale sarà la squadra mancante e in attesa di definirne la suddivisione nei tre gironi. Ecco tutte le squadre al via: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Cesena, Como, Fano, ...

serie A - il ritorno degli investimenti dei main sponsor : Serie A ritorno investimenti main sponsor – I main sponsor delle 20 squadre di Serie A nella stagione 2018/2019 hanno investito una somma quantificabile in 98,1 milioni di euro: dai 18 milioni di Jeep per la Juventus ai 500.000 euro di Computer Gross per l’Empoli. Il ritorno economico secondo il “Modello sponsor Value” di StageUp […] L'articolo Serie A, il ritorno degli investimenti dei main sponsor è stato realizzato da Calcio ...

Un superdotato Matthew Morrison in American Horror Story 1984 spazza via l’hype dei fan e presenta il cast della serie (video) : Non sappiamo se ridere o se piangere. I fan dell'Horror splatter anni '80 attendevano con ansia l'arrivo di American Horror Story 1984 sperando di vedere alcune scene cult riproposte tra adrenalina e sangue e, invece, si ritrovano un superdotato Matthew Morrison che spazza via l'hype e ci lascia nell'amarezza più totale. Ryan Murphy ha presentato al mondo il "segreto" cast del nuovo capitolo della sua serie antologica e la prima reazione è ...

serie B stagione 2019-2020 il Crotone ha suonato l’adunata per il rientro dei pitagorici. Presentati i nuovi acquisti : Le vacanze sono già un lontano ricordo per lo staff tecnico e giocatori. Dall’11 luglio alle ore 15,30 presso il

La metà dei ricavi della serie A è generata da Juve - Inter - Roma - Milan e Napoli : Abbiamo scritto ieri dei dati del Report Calcio realizzato per la Figc. Per la prima volta nella stagione 2017-2018 il valore della produzione della Serie A ha superato quota 3 miliardi di euro. Un risultato che è frutto soprattutto dell’aumento dei ricavi da stadio, nonostante la vetustà dei nostri impianti, che hanno, in media, 60 anni. I margini di guadagno sono ancora ampi: almeno altri 200 milioni. Oggi sul tema torna Milano Finanza, che ...