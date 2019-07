La Roma sogna Higuain-Icardi e Alderweireld-Lovren

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Totti e De Rossi ancora insieme per una corsetta nella pineta di Sabaudia. E’ bastato il video circolato in rete per fare emozionare i tifosi della. Perchè il calcio è tuttora basato sulla passione e i sentimenti della gente. E i vari top manager pallonari farebbero bene a ritornare sul Pianeta Terra e a ricordarsi che i fantamiliardi che gestiscono derivano esclusivamente dalle tasche di chi segue questo sport per passione e non per altro. Tornando alle cose di casa, ad oggi gli acquisti sono cinque (Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Diawara e Veretout) e le cessioni quattro (Manolas, El Shaarawy, Luca Pellegrini e Marcano). Dunque rosa giallorossa a posto per la stagione 2019/20? Neanche per idea. Mancano ancora importanti tasselli da aggiungere e necessarie cessioni da concretizzare per far cassa. Di fatto mancano almeno i sostituti di Manolas e El Shaarawy. E se parte ...

