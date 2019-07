La Regione Sicilia assume | concorso Corpo forestale Sicilia e sanità

Sicilia : Aricò (Db) - 'senza nuove assunzioni Regione a rischio paralisi' (2) : (AdnKronos) - Il capogruppo di DiventeràBellissima cita anche "l'adeguamento del contratto dei regionali e il via libera al Centro direzionale della Regione a Palermo, sul cui territorio sono previsti investimenti infrastrutturali complessivi per circa un miliardo di euro". Poi la Sanità dove, affer

Sicilia : Aricò (Db) - 'senza nuove assunzioni Regione a rischio paralisi' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Così come già accaduto nella sanità, anche riguardo alla Regione, dopo un'attesa lunga quasi 30 anni, è prioritario per il governo Musumeci lo sblocco dei concorsi. Senza nuove assunzioni, infatti, assessorati e uffici rischierebbero la paralisi a causa delle migliaia

La Sicilia è la Regione più bella d’Italia : turisti record tra luglio e agosto : La Sicilia è la regione preferita dai turisti che faranno registrare un vero e proprio record di presenze da fine luglio e per tutto il mese di agosto. Due milioni di turisti nel corso di questo arco temporale prenderanno d’assalto la Sicilia confermando il trend positivo e incoronandola regina delle vacanze. Spinta dalla bellezza delle numerose mete turistiche, come Palermo, Catania, Agrigento, San Vito Lo Capo, Taormina, Cefalù solo per ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil torna a chiedere incontro alla Regione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati dalle istituzioni politiche. Da tempo chiediamo un incontro per affrontare la tragedia immane che sta per rovesciarsi sul quotidiano, fondamentale punto di riferimento dell'informazione cittadina e regionale"

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil torna a chiedere incontro alla Regione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati dalle istituzioni politiche. Da tempo chiediamo un incontro per affrontare la tragedia immane che sta per rovesciarsi sul quotidiano, fondamentale punto di riferimento dell’informazione cittadina e regionale”. Così il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Ross che torna a chiedere al governo regionale un incontro per ...

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia (2) : (AdnKronos) - Oggi gli impianti pubblici esistenti sono in grado di trattare 111 mila tonnellate l’anno mentre i privati ne accolgono 233 mila. Ci sono già in programmazione una serie di impianti il cui finanziamento e realizzazione determinerebbe al 2021 un totale di 321 mila tonnellate da trattare

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Oltre cento milioni di euro per finanziare nuovi impianti pubblici per il trattamento dei Rifiuti in Sicilia. La giunta regionale ha approvato la proposta dell'assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon di stanziare 103 milioni di euro. Le somme serviranno anche

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Oltre cento milioni di euro per finanziare nuovi impianti pubblici per il trattamento dei Rifiuti in Sicilia. La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon di stanziare 103 milioni di euro. Le somme serviranno anche ad aumentare l’incidenza del pubblico nel settore in vista del 2021 quando la raccolta differenziata dovrà raggiungere ...

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia (2) : (AdnKronos) – Oggi gli impianti pubblici esistenti sono in grado di trattare 111 mila tonnellate l’anno mentre i privati ne accolgono 233 mila. Ci sono già in programmazione una serie di impianti il cui finanziamento e realizzazione determinerebbe al 2021 un totale di 321 mila tonnellate da trattare. La quantità però non basterebbe ancora e soprattutto resterebbe un grave deficit nelle province di Catania, Messina, Palermo e ...

Assunzioni di 800 agenti del Corpo Forestale alla Regione Sicilia : La Regione Siciliana sarebbe pronta a pubblicare i bandi di concorso per almeno 800 agenti del Corpo Forestale. Lo ha lasciato intendere il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Dopo anni si aprono di nuovo le selezioni per assumere agenti della Forestale, un settore in cui lavorano ormai pochi agenti e che presto sarà ancora di più ridimensionato dai pensionamenti ordinari e da quelli di quota 100. La Regione dunque aprirà ai ...

Sicilia : da Regione oltre 5mln per monitoraggio ponti e viadotti : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Supera i cinque milioni di euro la cifra stanziata dal governo Musumeci per il maxi monitoraggio straordinario di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province Siciliane. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. "Stiamo int

Pronti i concorsi alla Regione Siciliana - posto fisso per oltre 6 mila persone : Tornano le assunzioni alla Regione Sicilia ed è corsa contro il tempo, prima delle ferie, per l’approvazione della legge che permetterà di aprire i bandi di concorso. L’Ars deve approvare due provvedimenti che sbloccherebbero subito 500 assunzioni e bisogna far presto per evitare che la macchina amministrativa si paralizzi Il piano triennale del fabbisogno prevede l’assunzione di seimila nuovi regionali entro il 2024. La proposta prevede che ...

Rifiuti : M5S - 'Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità' (2) : (AdnKronos) - Campo sottolinea come "le responsabilità" siano "prioritariamente delle persone stesse" ma mette anche in evidenza "la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell'ambito delle strade di pertinenza, dell'Anas con specifico riferimento alle strade statali, au

Rifiuti : M5S - 'Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori