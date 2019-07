Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. SEDICESIMATOUR DE FRANCE 2019 ARRIVA IL BIS PER CALEB EWAN IN VOLATA Il primo anno che è al Tour, ha fatto una voltata bellissima, venendo dalle retrovie con una progressione eccezionale ed hagrande. Ha battuto fior fior di velocisti: è stata una bella volata, bravo lui che è l’unico velocista fino ad oggi che ha fatto il bis. ELIANUOVAMENTE PIAZZATO, ECCELLENTE ANCHE DOMENICA DA GREGARIO Io credo che per Elia bisogna fare un applauso per quello che ha fatto domenica. Dei velocisti è stato l’unico che sul finale era lì per lavorare per Julian Alaphilippe, anzi, mi ha meravigliato che fosse lì a tirare per la Maglia Gialla ...

OA_Sport : ‘La Fagiané di Magrini’: “Ewan ha dimostrato freschezza, bene Viviani. Domani tappa insidiosa, Aru può puntare alla… - franbellino : ‘La Fagiané di Magrini’: “Alaphilippe ha sbagliato tatticamente. Pinot deve evitare la miciola” - OA Sport - OA_Sport : ‘La Fagiané di Magrini’: “Alaphilippe ha sbagliato tatticamente. Pinot deve evitare la miciola” -