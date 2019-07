La baby gang della Brianza che terrorizzava i ragazzini

Brianza - arrestati quattro minorenni componenti di una baby gang : Valentina Dardari Le accuse sono quelle di furto, porto d’armi abusivo e rapina. I ragazzini sarebbero molto attivi sui social Ancora una baby gang scoperta in Brianza, dopo il caso della “Compagnia del centro” a Monza. Questa volta sono quattro i minorenni fermati con le accuse di rapina, porto d’armi abusivo e furto. I ragazzini sarebbero tutti residenti nel Vimercatese. I carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza hanno ...

Monza : baby gang rapinava coetanei con coltelli - 4 arresti : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - Armati di coltello, circondavano e rapinavano giovani vittime, minacciandoli e colpendoli con calci e pugni per farsi consegnare denaro e telefoni cellulari. Quattro minorenni, membri di una baby gang che colpiva nelle zone di Vimercate, Arcore e Concorezzo, sono stati

Napoli - la tabaccheria assaltata dalla babygang. La vittima : «Voglio mollare tutto» : «Non si può lavorare in queste condizioni. Dopo l?ennesima rapina viviamo in uno stato di continua agitazione e abbiamo paura di chiunque entri dalla porta»....

baby gang Manduria - sei minorenni lasciano il carcere : in comunità. Uno dei maggiorenni ai domiciliari : Hanno lasciato il carcere alcuni membri della Baby gang accusata delle torture ai danni di disabili di Manduria nel Tarantino e ritenute dai magistrati “concausa” della morte del 66enne Antonio Stano. In particolare sono sei i minori a cui la magistratura ha concesso di uscire dall’istituto penitenziario minorile per accedere a una comunità. Anche per uno dei due maggiorenni è giunto un provvedimento che gli ha consentito di lasciare la cella di ...

Venezia - parroco aggredito da baby gang di vandali stranieri : Federico Garau Lo sfogo di don Roberto Trevisol sulle pagine di un foglio parrocchiale, dove racconta gli episodi di vandalismo, gli insulti, le minacce e le aggressioni subìte. Un racconto che si conclude con una riflessione amara Minacciato ed aggredito per avuto l'ardire di rimproverare una baby gang di vandali stranieri dell'est Europa all'opera nella sua parrocchia, a denunciare l'episodio è il parroco di San Giorgio Martire di ...

Picchiavano e derubavano ragazzi nei parchi : fermata baby gang di 3 persone : Roma – Hanno rapinato e picchiato tre coetanei all’interno del parco di Villa Lazzaroni e del parco della Caffarella, a Roma. Il primo episodio risale al 20 giugno scorso. I baby rapinatori si sono avvicinati a due ragazzi chiedendogli due euro. Al rifiuto di uno dei due, i tre non si sono persi d’animo. Nonostante i due ragazzi avessero opposto resistenza, i tre hanno infilato le mani nelle tasche delle vittime e si sono ...

baby gang : trama - cast e trailer del film al cinema dal 17 luglio : Baby Gang: trama, cast e trailer del film al cinema dal 17 luglio Arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 luglio 2019, il nuovo film di Stefano Calvagna, classe 1970, “Baby Gang“. Il regista, già autore di pellicole come “In nomine Satana”, “Non escludo il ritorno” e “Si vis Pacem Para Bellum”, con il nuovo progetto è arrivato al suo diciassettesimo film. Calvagna inizia la sua ...

Cremona - baby gang organizzava risse per le strade per pubblicarle sui social : 7 arresti : I fatti si svolgevano a Cremona: una Baby gang si dava appuntamento nelle piazze attraverso i social network e lì mettevano a punto risse e violenze che venivano pubblicate sulla pagina di Instagram "Cremona.dissing" agli occhi di migliaia di followers e di chiunque capitasse a turno costretto a subire lo spettacolo di violenza gratuita. Arrestati 7 giovani: organizzavano risse nella piazza centrale I carabinieri di Cremona hanno tratto in ...

baby gang Cremona : risse in strada via social/ Bullismo e piazze come ring - 7 arresti : Cremona, Baby gang organizzava risse in strada con appuntamenti via social: su Instagram venivano postati video aggressioni, piazze come ring. 7 arresti

Sgominata baby gang social a Cremona - 7 arresti e 18 denunce : Violenze al solo scopo di divertirsi o comunque di sfuggire alla noia: a Cremona i Carabinieri hanno sgominato una baby gang composta da bulli

Foggia - in ospedale 14enne aggredito da baby gang : “Sputi sui vestiti e un pugno al volto” : Un ragazzino di 14 anni è stato colpito con un pugno al volto da una baby gang nel parco cittadino “Giardini Pantanella”, alla periferia di Foggia. A denunciare il fatto è la madre. La vittima è finita al pronto soccorso dove i sanitari gli hanno medicato una ferita giudicandola guaribile in otto giorni.Continua a leggere

baby gang di Jesolo contro bagnini. Il questore : "Subito foglio di via" : Giorgia Baroncini La polizia è riuscita a identificare 15 giovani, tutti minorenni tranne due. Sono stati denunciati per rissa, lesioni volontari e interruzione di pubblico servizio "Erano in otto, me li sono trovati di mattina sull'arenile, vicino alla torretta. Ho detto 'dovete spostarvi'. È successo il finimondo, calci, pugni, finché siamo riusciti a portarli fuori. Sono tornati nel primo pomeriggio e saranno stati una trentina. ...

baby gang in azione a Taranto - botte ad un 40enne affetto da sindrome di Down : “Episodi gravi” : Ennesimo caso di violenza messo in atto da una Baby gang in Puglia: l'ultimo episodio si è verificato lunedì scorso e la vittima è stato un uomo di 40 anni affetto da sindrome di Down. Lo sdegno del sindaco Rinaldo Melucci: "Chiederò alle istituzioni competenti un confronto per cercare di arginare questa preoccupante deriva educativa".Continua a leggere