Juventus | la richiesta di Maurizio Sarri | calciomercato | che vuole dal Tottenham

Calciomercato – Le bombe della notte - Roma su Suso : la richiesta del Milan - doppia cessione per la Juventus? : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno ...

Calciopoli – Ricorso Juventus - lo Scudetto 2006 rimane all’Inter! Il TFN non ha dubbi : “richiesta inammissibile” : Lo Scudetto del 2006 rimane all’Inter: il Tfn non ha dubbi: respinto il Ricorso della Juventus Niente da fare per la Juventus: il team bianconero aveva presentato Ricorso contro l’assegnazione dello Scudetto del 2006 all’Inter, in seguito ai fatti di Calciopoli, decisa con una delibera del Consiglio Federale il 18 luglio di 8 anni fa. Il TFN (tribunale federale nazionale) della Figc, ha però oggi respinto l’istanza ...

Juventus Isco - lo spagnolo dice si! La richiesta del Real Madrid : Juventus Isco – Secondo il Corriere di Torino il talentuoso fantasista spagnolo Isco avrebbe dato il proprio placet all’apertura di una trattativa con la Juventus . Il Mago vedrebbe con assoluto favore il passaggio alla Juventus, anche per riscattarsi da una stagione da dimenticare. Juventus Isco , lo spagnolo dice sì ai bianconeri. La richiesta […] More

Koulibaly Juventus - richiesta monstre di De Laurentiis : oltre 200 milioni : Koulibaly Juventus – Finalmente ufficiale: dopo un’attesa di un mese Maurizio Sarri è stato annunciato come nuovo allenatore della Juventus. Contratto triennale per il tecnico di Figline che ora aspetta i primi regali della sua nuova dirigenza. Un rinforzo arriverà sicuramente in difesa e sarà di quelli importanti. Non è certo un segreto la stima che il neo […] More