Juventus - Inter | partita visibile in chiaro e in streaming su Sportitalia domani 24

JuventusInter - partita visibile in chiaro e in streaming su Sportitalia domani 24 luglio : Mercoledì 24 luglio, Inter e Juventus scenderanno in campo per una partita di ICC (International Champions Cup). L'amichevole di lusso si disputerà a Nanchino, nella splendida cornice cinese, alle ore 13.30 italiane. Dopo aver operato prepotentemente sul mercato, le due compagini italiane si troveranno l'una di fronte all'altra in una sorta di Derby d'Italia. Si tratta di un assaggio pre-campionato. Ricordiamo che fra il 29 e il 30 luglio sarà ...

La Juventus è a Nanchino : i bianconeri hanno iniziato a preparare la gara contro l'Inter : La Juventus, qualche ora fa, ha lasciato Singapore per spostarsi a Nanchino. I bianconeri una volta arrivati in Cina si sono recati in hotel e poi la squadra si è diretta al campo per allenarsi. Infatti, gli impegni per la Juve sono molto serrati e nella giornata di mercoledì ci sarà la seconda amichevole della tournée. Il 24 luglio, i Campioni d'Italia sfideranno l'Inter. Dopo la gara contro il Tottenham, Maurizio Sarri potrebbe fare qualche ...

Ascolti record su Sportitalia per la ICC con le prime di Juventus ed Inter : E’ stato un week end di grandi numeri per Sportitalia che ha stabilito per due giorni consecutivi il record storico come emittente grazie ai dati Auditel di Inter-Manchester United e Juventus-Tottenham, le due grandi partite della International Champions Cup, esclusiva di Sportitalia e SI Smart. La sfida in diretta tra Juventus e Tottenham di domenica 21 luglio è stata vista da 2,5 milioni di telespettatori con uno share...

Inter - Icardi continua la guerra ai nerazzurri : vorrebbe solo la Juventus : In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti è fuori dal progetto ed è rimasto fuori anche dalla tournéé in Asia, restando a Milano a svolgere un lavoro specifico per ritrovare la condizione fisica. Durante il ritiro a Lugano, infatti, il giocatore è sembrato in ritardo rispetto ai compagni. L'argentino è in uscita ma al momento non sembra esserci ancora un club che soddisfi le sue ...

Juventus - risolto il caso diplomatico relativo a Demiral : il turco potrà giocare in Cina contro l’Inter : Il difensore sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il match contro l’Inter, in programma mercoledì contro l’Inter a Nanchino Merih Demiral potrà prendere parte alla partita tra Juventus e Inter in programma mercoledì a Nanchino, si è risolto dunque il caso diplomatico scoppiato nei giorni scorsi. Viste le tensioni tra Cina e Turchia, era stato impedito il rilascio del visto all’ex Sassuolo, che avrebbe dunque potuto ...

Juventus - novità per l’International Champions Cup : concesso il visto a Demiral - con l’Inter ci sarà : concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore turco della Juventus sarà dunque disponibile anche per la partita di Nanchino contro l’Inter, valida per l’International Champions Cup, in programma mercoledì alle 13.30 italiane. Lo comunica il club bianconero via Twitter. International Champions Cup: Fiorentina sconfitta dall’Arsenal, il Bayern batte il RealL'articolo Juventus, novità per l’International ...

Juventus REGINA MERCATO. NAPOLI ED INTER PARTONO GIA’ BATTUTE? : Anche il calciomercato estivo sorride alla JUVENTUS. Gli otto volte consecutive campioni d’Italia tengono lontane, anche nella competizione estiva NAPOLI ed INTER, le due rivali più accreditate. La JUVENTUS, che pure deve fare i conti con un rosso profondo nel proprio bilancio, continua ad investire su colpi che accendono la fantasia dei propri tifosi e spaventano i rivali. La JUVENTUS, nelle ultime settimane, ha aggiunto ad un organico ...

Conte e Pogba - video colloquio/ Inter - dispetto alla Juventus? "Abbiamo parlato e..." : Conte e Pogba, video colloquio dopo amichevole tra Inter e Manchester United. dispetto alla Juventus? L'allenatore ha spiegato: "Abbiamo parlato e..."

Calciomercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...