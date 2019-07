Juventus | Bernardeschi lancia segnali alla dirigenza | da Higuain a Federico Chiesa

Juventus - Bernardeschi : 'Peccato per il risultato - ma abbiamo fatto bene' : Alle ore 13:30 la Juventus è scesa in campo a Singapore per disputare la prima amichevole della stagione. I Campioni d'Italia hanno fatto il loro esordio nella International Champions Cup contro il Tottenham venendo battuti per 3-2: i bianconeri hanno fatto vedere cose buone, anche se sicuramente, essendo la prima uscita stagionale, ci sono cose da migliorare....Continua a leggere

Juventus - sesto giorno di ritiro : Bernardeschi mostra la sua stanza al JHotel : Per la Juventus anche quella di oggi, lunedì 15 luglio, è stata una giornata di duro lavoro. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina in campo alla Continassa e poi hanno replicato nel pomeriggio. Infatti, Maurizio Sarri sta facendo svolgere sempre delle doppie sedute ai suoi ragazzi. Oggi, la Juve ha lavorato con un clima decisamente diverso rispetto agli ultimi giorni: a Torino è arrivato il brutto tempo e la squadra si è allenata sotto ...

Juventus - secondo giorno di raduno al JTC - Bernardeschi : ‘Bello essere tornati’ : Quella di oggi è stata una lunga giornata di lavoro per la Juventus. Maurizio Sarri, già da ieri, ha iniziato a dare le prime indicazioni ai suoi ragazzi e gli intensi allenamenti sono proseguiti anche questa mattina e questo pomeriggio. Il tecnico ha deciso di far svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi e le regole nel ritiro della Juve sono ben precise. La Continassa è blindata e i bianconeri dopo il primo allenamento di giornata restano ...

Juventus - nuovo look per Bernardeschi : il taglio ‘alla Eminem’ scatena i fan [FOTO] : Federico Bernardeschi cambia look. L’attaccante ex Fiorentina è stato protagonista nell’ultima stagione con la maglia della Juventus, buone prestazioni e giocate che hanno metto in risalto le qualità dell’esterno. Bernardeschi meritava probabilmente maggiore considerazione ed adesso partirà allo stesso livello dei compagni dopo il cambio in panchina con l’allenatore Maurizio Sarri che sembra pronto ad impiegarlo con ...

Juventus - Sarri trova Bernardeschi : 'Per lui stravedo - diventerà un fuoriclasse' : La Juventus è ormai al lavoro per costruire la squadra ideale per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrebbe già individuato i nomi dei giocatori da confermare e quelli invece di cui fare a meno. Sarri ripartirà soprattutto dalle colonne degli ultimi anni ovvero Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Emre Can, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Proprio il numero 33 juventino gode della grande stima di ...

Bernardeschi : 'Alla Juventus sono diventato un uomo che cerca di migliorare ogni giorno' : Queste sono settimane di vacanza per giocatori della Juventus che possono così riposarsi dopo una lunga stagione che ha portato grandi soddisfazioni. La preparazione dei bianconeri riprenderà solo ad inizio luglio. Alla ripresa dei lavori ovviamente ci sarà anche Federico Bernardeschi che nei giorni scorsi si è raccontato alla nota rivista Fashion Illuatrated. Il numero 33 juventino ha parlato della Juventus, di moda, musica e molti altri ...

Calciomercato Juventus : Ronaldo e Bernardeschi forse unici incedibili : Prima di muoversi in entrata, il Calciomercato della Juventus per l’attacco dovrà aspettare che qualche casella si liberi. Così, prima di sapere come Sarri, se arriverà, vorrà impostare il reparto offensivo, c’è bisogno di capire cosa succederà a chi è già nella rosa bianconera. Il punto fermo sarà Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese anche l’anno prossimo giocherà nella Vecchia Signora, nonostante i rumors di mercato abbiano nei giorni ...

Juventus - Bernardeschi su Sarri e Allegri : “Sarri valido allenatore - Allegri ha fatto la storia…” : Le dichiarazioni di Bernardeschi su Sarri Federico Bernardeschi ha commentato da Coverciano, le voci su Sarri come prossimo nuovo tecnico della Juventus. Queste le sue parole: ”Sarri alla Juve? E’ un allenatore valido, che sta facendo una grande carriera. Ma io non so se sarà lui il successore di Allegri, aspettiamo la decisione della società prima di esprimerci noi giocatori”. – il giocatore ha così continuato ...

Allenatore Juventus - le indicazioni di Bernardeschi : “sarà un tecnico…” : Allenatore Juventus – “Un po’ di sofferenza nel guardare la partita c’era ma e’ la Champions, e’ il calcio e bisogna andare avanti e pensare al presente e all’immediato futuro”. Sono le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in relazione alla partita di ieri tra Liverpool e Tottenham. “Il prossimo anno iniziera’ una stagione in cui riproveremo a vincere tutto, quest’anno ...

Juventus : relax per Can e Rugani - CR7 - Bernardeschi e altri bianconeri sono in nazionale : Dopo la fine del campionato, i giocatori della Juventus hanno concluso la loro stagione e ora possono riposarsi un po' in attesa di ritrovarsi a luglio per il ritiro estivo. Molto di loro però sono ancora alle prese con gli impegni con le nazionali. L’elenco dei bianconeri che sono stati convocati dalle rispettive selezioni è bello lungo, a cominciare dalla truppa azzurra che è la più numerosa ed è composta da Giorgio Chiellini, Leonardo ...