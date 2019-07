JOVA BEACH PARTY | OLBIA Scaletta | Salmo ospite a sorpresa | 23 luglio 2019

JOVA BEACH Party - Olbia/ Scaletta : La festa è già iniziata! - 23 luglio 2019 - : Jova Beach Party Olbia, il tour 2019 di Jovanotti dell'estate nelle spiagge italiane torna oggi martedì 23 luglio 2019. La Scaletta delle canzoni e informazioni utili.

Jovanotti : "Se arrivo alla fine del JOVA BEACH Party è un miracolo" - : Andrea Conti Primo bilancio dell’artista sul tour evento che si sta svolgendo sulle più grandi spiagge italiane. Non contento, Lorenzo Jovanotti sta già pensando alla prossima edizione. Nel frattempo la data di Albenga è stata annullata “per l’erosione della spiaggia" Dal 6 luglio fino ad agosto (gran finale il 31 a Viareggio alla Spiaggia del Muraglione) Lorenzo Jovanotti è in tour con la grande festa in spiaggia “Jova Beach Party”. ...

Jovanotti ad Olbia il 23 luglio - Fiorello ospite d’eccezione : scaletta e biglietti per il JOVA BEACH Party in Sardegna : Jovanotti ad Olbia, in concerto con il Jova Beach Party stasera, martedì 23 luglio. La location è quella della Banchina Isola Bianca Molo Bonaria per la nuova tappa dell'innovativa tournée di Jovanotti sulle spiagge italiane. Una giornata all'insegna del divertimento e della musica, quella di Jova ma anche quella dei suoi numerosi ospiti, è ciò che attende i fan sardi che potranno godere di un momento eccezionale: sul palco di Jovanotti ci ...

Fiorello/ Video - una guest star d'eccezione a Olbia - JOVA BEACH Party - : Fiorello, guest star Jova Beach Party: il conduttore torna a cantare e lo fa nel concerto evento di Lorenzo Jovanotti in onda da Olbia stasera

JOVA BEACH Party in Liguria : le città candidate da Sanremo a Imperia e Andora : Il Jova Beach Party in Liguria continua ad accogliere candidature da parti di città interessate all'accoglienza dell'evento di Jovanotti nella regione. Dopo lo stop alla corsa di Albenga, il Jova Beach Party potrebbe spostarsi ad Imperia, Sanremo o Andora. "Sia chiaro, però che non si tratta di una operazione di sciacallaggio nei confronti di Albenga, ma di una offerta di aiuto", giunge da Albenga, che non vuole privare un'altra città della ...

Cancellata la data diAlbenga del JOVA BEACH Party - la spiaggia non c'è più : E’ stata Cancellata la data di Albenga del Jova Beach Party, tour nelle spiagge di Jovanotti. Il concerto era previsto per il 27 luglio. I tecnici del Jova Beach Party che hanno effettuato i rilievi per il posizionamento delle strutture hanno scoperto che il fenomeno dell’erosione delle spiagge in Liguria, che ha già colpito altre cittadine, si è esteso anche sulla spiaggia prescelta per il Jova Beach Party ad Albenga. ...

JOVA BEACH Party - Barletta/ Concerto oggi 20 luglio : divieti di sosta e transito : Jova Beach Party sta per riaprire i battenti: sabato 20 luglio 2019, sbarca a Barletta per regalare al pubblico la musica di Lorenzo Cherubini.

Niù DEgeneration - #1 | Kuoz al JOVA BEACH Party : L'articolo Niù DEgeneration, #1 | Kuoz al Jova Beach Party proviene da Optimagazine - webzine di Optima Italia.

'JOVA BEACH party' - tappa Vasto a rischio L'altolà del prefetto : Chieti - Il concerto di Jovanotti in programma sulla spiaggia di Vasto (Chieti) il 17 agosto per il 'Jova beach party' è "a rischio". Lo ha detto il prefetto di Chieti Giacomo Barbato al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. I pareri espressi dalle forze dell'ordine sul piano presentato dagli organizzatori sono negativi. "Il concerto è sicuramente a grave rischio - ...