Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sposano

Fonte : blogo

(Di martedì 23 luglio 2019) Innamoratisi sul set del film Maria Maddalena, nel 2016,si sarebbero ufficialmente fidanzati. A rilanciare l'indiscrezione, tutt'altro che confermata dalla coppia, Us Weekly, che parla addirittura di matrimonio imminente. Non a caso mesi or sono laera stata pizzicata per le strade di Los Angeles con un brillocco tutto tempestato di diamanti al dito.Nel film di Garth Davis l'attrice interpretava Maria Maddalena, mentre, atteso nuovo Joker cinematografico, Gesù. Lo scorso anno la coppia si è ritrovata sul set di Don’t Worry di Gus Van Sant.Nel passato sentimentale di6 anni d'amore con Charlie McDowell, figlio degli attori Mary Steenburgen e Malcolm McDowell, mentreha fatto coppia con Liv Tyler dal 1995 al 1998, con la modella sudafricana Topaz Page-Green dal 2001 al 2005 e con la dj, modella e fashion designer Allie Teilz ...

AnnalisaBlueMo1 : Che belli Roney Mara e Joaquin Phoenix insieme. La coppia vegana più bella di sempre. Prom queen and king.