Isola d' Elba | esplode palazzina | un morto e un disperso

È esplosa nella notte una palazzina a Portoferraio nell' Isola d'Elba : Un'esplosione causata da una fuga di gas verificatasi alle 4 della scorsa notte (22 luglio) ha provocato il crollo di una palazzina a Portoferraio , nell'Isola d'Elba . I vigili del fuoco sono arrivati in via De Nicola alle ore 5 e hanno prestato soccorso ai residenti dell'edificio intrappolati sotto

Esplosione all'Isola d'Elba : si cerca ancora la donna dispersa : È successo all'Isola d'Elba poco prima delle 5:00 di questa mattina del 23 luglio: un forte boato ha svegliato tutti gli elbesi. A Portoferraio una palazzina è esplosa per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del comando di Livorno. Le persone rimaste coinvolte dalla deflagrazione sono cinque: tre sono state estratte vive dalle macerie, una risulta dispersa e un'altra è stata recuperata priva di ...