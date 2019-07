Isola d’Elba | esplode palazzina nella notte | tre persone ferite e due disperse

Esplode palazzina all’Isola d’Elba : due dispersi - tre feriti estratti dalle macerie : I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando con cinofili e squadre specializzate nella ricerca, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse

Isola d’Elba - esplosione nella notte : crolla una palazzina - 2 dispersi : Una palazzina è esplosa nella notte a Portoferraio, Isola d'Elba, e poi è crollata. A causare la deflagrazione forse una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno estratto vive dalle macerie 3 persone, altre 2 risultano disperse. Anche squadre cinofile al lavoro nelle operazioni di ricerca.Continua a leggere

Linea Blu – Tredicesima puntata del 13 luglio 2019 – L’Isola d’Elba. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 25° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu 2019 | Tredicesima puntata […] L'articolo Linea Blu – Tredicesima puntata del 13 luglio 2019 – L’isola d’Elba. sembra essere il primo su Un Due ...

Morta l’attrice tedesca Lisa Martinek mentre era in vacanza all’Isola d’Elba : È Morta a 47 anni, mentre nuotava all’Isola d’Elba, l’attrice tedesca Lisa Martinek. La donna si stava godendo un periodo di villeggiatura in Italia insieme con il marito, il regista Giulio Ricciarelli, con cui aveva avuto tre figli: mentre la coppia si stava godendo l’acqua al largo di Sant’Andrea, l”attrice è stata colta da un malore improvviso: a nulla è servita la corsa in ospedale. La notizia ha iniziato ...

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico vacanze relax in barca sull’Isola d’Elba : Il portiere Gigi Buffon e Ilaria D’Amico dopo cinque anni e un figlio insieme, sono più affiatati che mai, e al largo dell’Isola d’Elba regalano ancora momenti bollenti, come mostrano le immagini del settimanale “Chi”. Buffon ha giocato per un anno al “Paris Saint Germain”, poi ha rifiutato il rinnovo dicendo di essere in cerca di emozioni. Come quelle con Ilaria forse, con la quale la passione è sempre molto alta. Si vocifera ...

Incendio all’Isola d’Elba : in fiamme macchia mediterranea : Un Incendio è divampato questa mattina all’Isola d’Elba, nella macchia mediterranea in località Seccheto–Fetovaia: il rogo è stato causato da un camper che ha preso fuoco accidentalmente. Al momento nessuna abitazione è a rischio e non si registra vento forte. Sul posto sta operando il Servizio regionale antincendi boschivi dell’isola: otto squadre di volontariato, tre squadre di operai dell’Unione comunale ...

Il segreto degli isolani di Chio rivive sull’Isola d’Elba con l’uva in mare per produrre vino come gli facevano gli antichi Greci 2.500 anni fa [FOTO e VIDEO] : produrre vino come facevano i Greci 2500 anni fa. Era un segreto degli isolani di Chio quello di tenere l’uva per qualche giorno in mare ed eliminare la sostanza cerosa esterna, detta pruina, per avere poi un appassimento più veloce e riuscir a far mantenere al vino aromi e sostanze. Il viticoltore elbano Antonio Arrighi ci riprova all’isola d’Elba, con metodologie antichissime, quali l’uso dell’anfora come vaso vinario e la “macerazione” delle ...

Drammatico incidente con il quad : Paolo - padre di tre figli - muore a 36 anni all’Isola d’Elba : Paolo Paladini, 36 anni, originario di Fabriano, è morto in un incidente stradale dopo che il quad sul quale si trovava a bordo insieme ad altre tre persone, si è ribaltato per cause in corso di accertamento.Continua a leggere

Isola d’Elba-Capraia - il mare è una “zuppa di plastica” : la videodenuncia di Greenpeace : “Una vera e propria ‘zuppa di plastica‘, insieme a materiale organico di vario tipo, è quello che abbiamo trovato oggi nel Mar Tirreno, nella zona tra Elba-Corsica-Capraia all’interno del Santuario dei Cetacei. Bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica… per lo più imballaggi che vengono usati per pochi minuti ma restano in mare per decenni, hanno ...

Da Vibo Valentia all’Isola d’Elba - col nostro viaggio abbiamo ricucito il mare : di Marco Marmeggi 19-28 maggio La bussola di bordo galleggia, immersa in un liquido a bassa densità. La corona bascula e accompagna il beccheggio delle ultime centinaia di miglia che ci separano dall’arrivo. Blue Moon viaggia sospesa nel vuoto, come una minuscola astronave nello spazio. Naviga senza luna, dentro un mare e un cielo che hanno lo stesso colore. Il faro di Capo Palinuro illumina l’orizzonte con tre lampi. Una luce ...