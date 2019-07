Isola d' Elba | esplode palazzina | due dispersi e tre feriti Mappa

Esplode palazzina all’Isola d’Elba : due dispersi - tre feriti estratti dalle macerie : I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando con cinofili e squadre specializzate nella ricerca, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse

Isola d'Elba - esplosione in una palazzina : ci sono dispersi : Una palazzina a due piani è esplosa poco prima dell'alba, alle 4.50, a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone, ferite...

Esplode palazzina all'Isola d'Elba - estratti vivi in tre - due dispersi : Un’esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell’Isola d’Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell’edificio. I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse. #Portoferraio (LI), ...

Isola d'Elba - esplode palazzina : due dispersi - tre persone estratte vive : Una palazzina a due piani è esplosa alle 4.50 a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due i dispersi. Sono in corso le...

Isola d'Elba - esplode palazzina : tre feriti e due dispersi : Isola d'Elba, esplode palazzina: tre feriti e due dispersi. Un'esplosione è avvenuta nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. La...

Isola d'Elba - esplode palazzina : due dispersi e tre feriti : Una palazzina a due piani è esplosa alle 4.50 a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due i dispersi. Sono in corso le...

Esplode una palazzina all’Isola d’Elba : due dispersi - tre persone estratte vive : I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando con cinofili e squadre specializzate nella ricerca, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse

Isola Elba - esplode palazzina : 2 dispersi : 7.13 Un'esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio. I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse.

Isola d’Elba - esplosione nella notte : crolla una palazzina - 2 dispersi : Una palazzina è esplosa nella notte a Portoferraio, Isola d'Elba, e poi è crollata. A causare la deflagrazione forse una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno estratto vive dalle macerie 3 persone, altre 2 risultano disperse. Anche squadre cinofile al lavoro nelle operazioni di ricerca.Continua a leggere

Esplode palazzina sull’Isola d’Elba : 2 dispersi - si scava tra le macerie [LIVE] : Esplosione nella notte in una palazzina di 2 piani a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell’edificio. I Vigili del Fuoco hanno reso noto che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie: hanno estratto vive 3 persone mentre altre 2 risultano disperse. L'articolo Esplode palazzina sull’Isola ...

A Laurenzi va il premio 'Isola d'Elba' : 220.2 'La madre americana' di Laura Laurenzi (Solferino), ha vinto la 47ma edizione del premio letterario internazionale Isola d'Elba - Raffaello Brignetti. Ad annunciarlo Alberto Brandani, presidente della giuria: "Un'educazione sentimentale nell'Italia della Dolce Vita è una memoria di vita famigliare e italiana del XX secolo". La premiazione a Portoferraio (Livorno) A condurre la serata il giornalista e conduttore del TG1 Rai Marco ...

Linea Blu – Tredicesima puntata del 13 luglio 2019 – L’Isola d’Elba. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 25° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu 2019 | Tredicesima puntata […] L'articolo Linea Blu – Tredicesima puntata del 13 luglio 2019 – L’isola d’Elba. sembra essere il primo su Un Due ...

Malore durante il bagno all'Isola d'Elba - muore l'attrice tedesca Lisa Martinek : l'attrice tedesca Lisa Martinek è morta per un Malore mentre faceva il bagno in mare all'isola d'Elba. La donna, 47 anni, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco...

Si è sentita male in mare! Morta all'Isola d'Elba l'attrice Lisa Martinek : La tedesca, volto del piccolo e grande schermo in patria, è scomparsa dopo essersi sentita male in mare. È Morta l'attrice Lisa Martinek. La tedesca, 47 anni, è tragicamente scomparsa all'Isola d'Elba, dove era in vacanza con la famiglia. La donna, molto nota in patria per le sue performance sul piccolo e il grande schermo, si è sentita male in mare; a nulla è servito il disperato tentativo di salvarla: è spirata all'ospedale ...