International Champions Cup | le quote di Juventus-Inter | bianconeri favoriti

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Il primo Derby d’Italia della stagione si gioca in Cina, nellaCup.si affrontano dopo l’esordio negativo nella competizione, rispettivamente con Tottenham a Manchester United, cercheranno dunque un riscatto in quella che, seppur in veste di amichevole, ha sempre il sapore della grande sfida. Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono meglio la squadra di Sarri che, nonostante il ritardo di condizione, contro gli Spurs ha fatto vedere sprazzi di gioco e ha messo a segno due reti: isono nettamente, a 1.75, si sale a 4.20 per il successo dei nerazzurri, il pareggio viaggia a 3.70. Schierati con laanche gli scommettitori, il 93% ha scelto la vittoria degli uomini di Sarri. I 3 gol subiti con il Tottenham potrebbero essere un campanello d’allarme per la, che si è mostrata vulnerabile in difesa. Di contro, in ...

tvdellosport : ??| È arrivato il momento dell’esordio in #ICC anche per il #Milan di Marco #Giampaolo! ?? ?? @IntChampionsCup ??… - SkySport : ?? #ICC2019 ?? Verso #BayernMilan ?? Le parole di #Giampaolo #SkySport #Milan - FS3C1 : #Sarri: 'Juve-Inter non è gara come le altre. #Dybala? Può fare il falso nueve o il trequartista' - -