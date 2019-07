Intere piantagioni di mais nell’Astigiano colpite duramente dalla “Diabrotica”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Pesanti conseguenze per il comparto agricolo in alcune zone dell’Astigiano in seguito al nubifragio che si è abbattuto sul nostro territorio nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 luglio. La pioggia abbondante e le forti raffiche di vento hanno letteralmente coricato numerosedinella zona est della provincia, nei comuni dell’Isolone,ssando principalmente i comuni di Castello di Annone e Rocchetta Tanaro. A seguito di alcuni sopralluoghi, i tecnici di Confagricoltura Asti hanno però scoperto la vera causa di questa ennesima sciagura rilevando la presenza della “Diabrotica“, un insetto letale per ilin quanto si nutre direttamente delle sue radici. Originaria degli Stati Uniti, è stata avvistata in Europa, a partire dal 1992, in area balcanica e da lì si è poi diffusa nelle aree circostanti. Nel 1998 ha fatto la sua prima comparsa in Italia, ...

