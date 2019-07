Inchiesta minori | Ronzulli | ‘dove manca trasparenza si annida malaffare’

Inchiesta minori : Ronzulli - ‘leggi vecchie e inefficienti - ora riscriverle’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “L’attenzione di questi giorni su Bibbiano e sul sistema degli affidi deve essere ma operosa: è il momento che il Parlamento scriva nuove leggi dal momento che le norme che regolano gli affidi sono vecchie e inefficienti, devono essere aggiornate”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza. ...

Inchiesta minori : De Micheli - ‘solidarietà a consigliera Pd Roberta Mori’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Solidarietà, vicinanza e sostegno a Roberta Mori, consigliera del Pd in Emilia Romagna, vittima di una campagna diffamatoria ignobile, orchestrata da una parte politica che non si ferma di fronte a nulla, pur di ottenere meschini obiettivi propagandistici”. Lo dice la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli.“Roberta viene ingiustamente attaccata e colpita -aggiunge- per le sue battaglie ...

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’Inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.

Il sindaco di Bibbiano - coinvolto nell’Inchiesta sul presunto traffico di minori - è stato sospeso dal prefetto di Reggio Emilia : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, coinvolto in un filone laterale dell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dal suo incarico per ordine del prefetto. Carletti si trova al momento agli arresti domiciliari

Una commissione di Inchiesta sulle comunità che accolgono minori : Il ministro per la famiglia Fontana ha recentemente rilanciato l’urgenza dell’approvazione del ddl di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori.Il ddl è il 1187 a prima firma Romeo, cui seguono quelle di tutto il gruppo della Lega. È legittimo nutrire sospetto verso una proposta che proviene da un gruppo che storicamente ha mostrato scarsa ...

Minori in affido - Salvini : "Commissione di Inchiesta su case famiglia" : La Lega rilancia la proposta di legge sugli affidamenti presentata dopo il Congresso mondiale. Di Maio: "Si verifichi tutto il sistema nazionale" e Fontana: "Appoggiate la nostra iniziativa". Il Pd: "Si accertino responsabilità, pronti a costituirci parte civile"

Minori tolti alle famiglie nel Reggiano - Pablo Trincia : “Stessa onlus dell’Inchiesta Veleno” : C'è un collegamento tra la vicenda di Reggio Emilia e quella dell'inchiesta Veleno che ha ricostruito le vicende di un gruppo di bambini allontanati per sempre dai genitori per presunti abusi. È quanto ricorda l'autore dell'inchiesta giornalistica Pablo Trincia, sottolineando il coinvolgimento della stessa onlus torinese anche nell'indagine della magistratura.Continua a leggere