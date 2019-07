Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Che, per: la nuotatrice romana vince l'oro nei 1.500libero alla finale dei mondiali di Gwanju. Vittoria accolta condi gioia. Una gara da incorniciare per l'azzurra che chiude con un super crono: 15:40.89, un tempo che frantuma ildi Alessia F

PenelopeVr46 : Grandissima SIMONA!! Ora vediamo se ci saranno pagine e oagime come per la figlia di Fiona May. Impresa di Simona Q… - 51fini : Impresa di Simona Quadrella: oro mondiale ai 1.500 stile, lacrime e record italiano - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: +++ Simona Quadrella campionessa del mondo nei 1.500 stile libero: un'impresa pazzesca +++ -