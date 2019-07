Ilary Blasi bella come mamma Daniela Una somiglianza impressionante | la foto inedita

La passeggiata di Ilary Blasi infiamma Roma : il mini abito fa girare la testa a Totti (FOTO) : A spasso per la Capitale insieme al marito, la conduttrice sfoggia un tubino da urlo. E i flash dei paparazzi si sprecano

Ilary Blasi - l'abito è strizzatissimo : e la signora Totti rischia l'incidente hot : Ilary Blasi sfiora l'incidente hot: la signora Totti, paparazzata da Oggi mentre è in giro in centro con amici, indossa un tubino strizzatissimo che mette in bella evidenza il...

Mai vista la sorella maggiore di Ilary Blasi? Si chiama Silvia ed è bella da togliere il fiato : Sabato 20 luglio è stata una giornata ricca di emozioni per la famiglia di Ilary Blasi. Si è sposata Silvia Blasi, sorella maggiore della conduttrice da anni legata al compagno Ivan. La cerimonia è stata raccontata sui social dalla stessa Ilary che ha postato le immagini di questa giornata: dal trucco al parrucco all’arrivo in chiesa. E le foto di Silvia, sposa bellissima, hanno fatto il giro dei social. Cerimonia religiosa, poi il ricevimento ...

Ilary Blasi - il vestitino è troppo stretto per le sue curve incontenibili : Ilary Blasi ancora vittima dei paparazzi. Le immagini della serata romana trascorse con amici sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Foto che dimostrano come solo la Blasi sia in grado di far tornare il sorriso al Pupone. E la conduttrice Mediaset, per l’occasione, si mostra con un vestito particolare: una sorta di tubino ultra-aderente con bande bianche ai larghi e scollatura generosissima, oltre a un paio di scarpe da tennis. Un ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - il big di Mediaset parla di quel loro gesto molto particolare... : "La semplicità di questa coppia è sicuramente uno dei motivi per cui è così amata dal pubblico italiano". Maurizio Costanzo a Nuovo Tv si è espresso con bellissime parole su Ilary Blasi e Francesco Totti. "Nonostante sia uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi, Francesco è rimasto con i piedi

Ilary Blasi è sexy in costume leopardato a Ibiza - : Ludovica Marchese Ilary Blasi posa in un costume leopardato durante le sue vacanza a Ibiza e, in un batter d’occhio, è boom di like su Instagram Dopo averla vista fare acquisti da un vucumprà sulla spiaggia, fare la lavatrice e andare al mercato in bici – insomma, una casalinga al 100% - Ilary Blasi è tornata su Instagram come tutti noi la conosciamo: semplicemente impeccabile. In questi giorni, infatti, la moglie dell’ex Capitano ...

Totti e Ilary Blasi - il gesto che piace proprio a tutti : parla Maurizio Costanzo : Francesco Totti e Ilary Blasi piacciono proprio a tutti: il gesto dell’ex calciatore Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da quando sono diventati molto più attivi sui social network, inoltre, l’amore dei fan è aumentato: sono tutti pazzi delle cene a casa Totti e delle vacanze […] L'articolo Totti e Ilary Blasi, il gesto che piace proprio a tutti: parla Maurizio Costanzo ...

“Francesco Totti-show” al matrimonio della cognata : Ilary Blasi ha ripreso tutta la scena : Si è sposata Silvia Blasi, la sorella della ben più nota Ilary che, come è solita fare in queste ultime settimane, ha condiviso su Instagram le immagini più belle del matrimonio. Insieme all’altra sorella Melory, la signora Totti era anche testimone della sposa ma il look scelto per l’evento – per molti inadatto – ha decisamente diviso i suoi fan. Il risultato? Una pioggia di critiche. No, non è piaciuta Ilary con il completo giallo ...

Ilary Blasi con Totti al matrimonio della sorella vestita così : pantalone sbottonato - lo scandalo là sotto : La sposa è sua sorella Silvia, ma tutti gli occhi sono per Ilary Blasi. Inevitabilmente, verrebbe da dire, viste la bellezza e la fama della conduttrice Mediaset accompagnata come logico dal consorte altrettanto celebre, Francesco Totti. Ma sui social molti le hanno contestato la scelta dell'abito:

Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella di lei. Ma i fan notano un dettaglio : «Orribile» : Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella della conduttrice. I fan notano un particolare: «Orribile». Ieri l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset hanno partecipato alle nozze di Silvia, una delle sorelle di Ilary. Neanche a dirlo, non sono mancate foto sui social del giorno speciale. Ma un dettaglio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan. Ilary Blasi ha postato su Instagram un album fotografico, con gli scatti più ...

Ilary Blasi - il look per il matrimonio della sorella non piace : pioggia di critiche : Ilary Blasi ancora nel mirino. Anche in un giorno importante per lei e la sua famiglia come il matrimonio della sorella Silvia non sono infatti mancate le critiche da parte di una parte dei social per la conduttrice. Insieme all’altra sorella Melory, Ilary era anche testimone della sposa ma il look scelto per l’evento ha decisamente diviso i suoi fan. look che secondo alcuni era inadatto. A fine cerimonia la Blasi ha condiviso sul suo profilo ...

Ilary Blasi testimone al matrimonio della sorella Silvia - spunta la foto delle nozze con Totti : Ilary Blasi è stata la testimone di nozze della sorella maggiore Silvia, fresca sposa in bianco. La conduttrice ha condiviso foto e video di una giornata speciale, trascorsa in famiglia con Francesco Totti e i loro tre figli. Nel condividere le immagini, ha colto l'occasione per ricordare anche il suo di matrimonio, avvenuto il 19 giugno 2005.Continua a leggere

Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella di lei. Ma i fan notano un dettaglio : «Orribile» : Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella della conduttrice. I fan notano un particolare: «Orribile». Ieri l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset...

Ilary Blasi : il video di Francesco Totti al matrimonio della sorella Silvia è virale : Ilary Blasi, nelle scorse ore, ha preso parte al matrimonio dell sorella Silvia e del neo marito Ivan. La conduttrice, sempre più social, ha dedicato una serie di scatti agli sposi con una serie di auguri molto speciali: "Auguri Silvia ed Ivan e che sia per sempre" o ancora "19.07.19. Mancavi solo tu per raggiungere l'en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta.Tu che sei la più grande di NOI e lo dimostri in tutto quello che ...