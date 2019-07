Il sindaco leghista di Apricena | in provincia di Foggia | è stato arrestato

Reati contro la P.A. - arrestato sindaco leghista nel Foggiano : Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, esponente della Lega, è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di una indagine della procura di Foggia su presunte irregolarità nelle gare per l’aggiudicazione di commesse pubbliche. Arrestati anche un altro amministratore pubblico e un imprenditore. L’ordinanza cautelare riguarda in tutto 15 persone: gli altri 12, tra pubblici ufficiali e professionisti, sono ...

Toscana Pride 2019 - il sindaco leghista di Pisa non concede patrocinio e si sfila da rete amministrazioni anti-discriminazioni : “Favolosi ribelli” è lo slogan che riecheggia quarant’anno dopo. Proprio a Pisa il 24 novembre 1979 sfilò il primo corteo del Movimento omosessuale italiano e sabato diecimila persone torneranno a percorrere le vie della città in occasione del Toscana Pride 2019. Il Comune guidato dal sindaco leghista Michele Conti però non ha concesso il patrocinio e ha invece confermato l’uscita dalla “rete Ready”, il network nazionale delle amministrazioni ...

Terremoto - ‘donazioni su conti personali’ : chiuse indagini su ex sindaco e senatore leghista. “Peculato e abuso d’ufficio” : Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul proprio conto privato e su quello di società da lui gestite. In totale sette episodi, uno di peculato e sei di abuso d’ufficio. Sono le accuse formulate dalla procura di Macerata al termine delle indagini che vedono coinvolto l’ex sindaco di Visso e senatore leghista, Giuliano Pazzaglini. “Le indagini hanno accertato che ho fatto il bene della comunità senza avere alcun ...

Riace - il nuovo sindaco leghista non poteva essere eletto : aveva un contratto con il Comune : Antonio Trifoli, nuovo sindaco di Riace appoggiato dalla Lega, non poteva essere eletto. Il successore di Mimmo Lucano era sotto contratto a tempo determinato con il Comune come ispettore per la sicurezza. Secondo il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali questa procedura è da considerarsi fuori legge.Continua a leggere

Il neosindaco leghista di Sassuolo fa rimuovere lo striscione per Giulio Regeni : "È antiestetico" : Dopo Ferrara e Trieste, ora è il turno di Sassuolo. Il comune denominatore è la Lega. Il sindaco neoeletto della città emiliana, Gian Francesco Menani, esponente del Carroccio, ha fatto rimuovere lo striscione giallo di Amnesty International con scritto “Verità per Giulio Regeni”. Era esposto sulla facciata del palazzo del Comune, ma il membro del partito di Matteo Salvini ha deciso che aveva fatto il ...

Ferrara - il sindaco leghista Fabbri alla festa dell’Arcigay : “Sono per la famiglia tradizionale - ma non impongo mie idee” : Quest’anno a Ferrara, al Ripagrande Pride, la tradizionale festa di strada delle associazioni Lgbti, che si terrà il 28 giugno, ci sarà un ospite inaspettato, invitato dall’Arcigay. A portare il suo saluto all’iniziativa, infatti, sarà il neoeletto sindaco del capoluogo estense, Alan Fabbri, uomo di punta di Matteo Salvini. e appena eletto alla guida della città dopo 70 di amministrazioni di sinistra. La Lega, da tempo è su ...

Politi : Pd e 5S hanno ampiamente fallito - Roma pronta per sindaco leghista : Roma – Maurizio Politi, capogruppo della Lega al Comune di Roma, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sulla situazione a Roma. “La situazione di Roma e’ sotto gli occhi di tutti- ha affermato Politi- La ...