Il Segreto episodi dal 29 7 al 2 8 | Elsa e Alvaro lavorano insieme | arriva Roberto

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Le trame settimanali de Ilrelative alle puntate dal 29 luglio al 2 agosto hanno dell'incredibile. Un prete ha commesso un omicidio, per legittima difesa, e dovrà rispondere alla giustizia. È don Berengario che si è macchiato con tale colpa per difendere Julieta. A Puente Viejo intanto giungeràe Carmelo incaricheràa rimanere come medico nella cittadina spagnola. Iltrame settimanali:vicini in ambulatorio Le puntate de Ildal 29 luglio al 2 agosto 2019 si arricchiranno di un nuovo medico che verrà incaricato da Carmelo di occuparsi dell'ambulatorio di Puente Viejo. Adsi affiancheràche sta legando sempre di più con il dottore ma nel suo cuore rimane Isaac. Antolina non smetterà di seminare zizzania, sulla povera Laguna, sua rivale in amore. Dolores, pettegola come sempre, informerà l'ex ancella che riferirà ...

ValerioPastore1 : E mo', nell'arco di 2, DICONSI DUE episodi netti, sono superamiconi e si scambiano i cosmi! Così. Crystal è diventa… - ritastansbts : RT @Luca8807: Sapevo che l'avrei amata e così è stato: ho bruciato 8 episodi in 7 ore. Mi esprimeró più in là per rispetto spoiler ma una c… - _downwithdemons : RT @Luca8807: Sapevo che l'avrei amata e così è stato: ho bruciato 8 episodi in 7 ore. Mi esprimeró più in là per rispetto spoiler ma una c… -