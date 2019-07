Il Segreto | anticipazioni fino al 2 agosto | Elsa scatena la gelosia di Isaac

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 24 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2003 de Il SEGRETO di mercoledì 24 luglio 2019: A Puente Viejo, tutti si attaccano a vicenda e Tiburcio cerca invano di riportare la pace… Carmelo è in ansia per le condizioni di salute di Adela, temendo di perderla… In paese si spettegola su Roberto, l’amico di Maria. Fernando è gelosissimo ma finge di non esserlo… A causa di Dolores, si parla male anche del dottor Alvaro. Ma Elsa mette subito a ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : arrivano 16 NUOVI ATTORI - tra cui… : Tantissimi NUOVI personaggi in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto!!! Eh sì: nel corso della dodicesima stagione della telenovela di Antena 3, in partenza nelle prossime settimane, i telespettatori della Penisola Iberica dovranno familiarizzare con sedici volti inediti che caratterizzeranno le future vicende ambientate a Puente Viejo. Facciamo il punto della situazione… Il Segreto, spoiler spagnoli: Manuel Regueiro (ARTURO in Una ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Don Anselmo tenta il suicidio. Ecco perché... : Assalito dai sensi di colpa, il sacerdote di Puente Viejo vuole farla finita. I sui affezionati parrocchiani riusciranno ad impedire l'estremo gesto?

Criminal Minds 15 riparte dall’amore Segreto di JJ per Reid : prime anticipazioni dal cast : Criminal Minds 15, ultima stagione del procedural che segue le vicende di una squadra di profiler specializzati in servizio presso l'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI, ripartirà dalla rivelazione shock del finale della stagione precedente. Criminal Minds 14, oltre che col matrimonio di Rossi (Joe Mantegna), si era conclusa con la confessione - forse estorta, forse veritiera - di JJ (AJ Cook) che ha scioccato il pubblico dichiarando ...

Il Segreto anticipazioni 24 luglio 2019 : Le malelingue prendono di mira Alvaro - ma Elsa lo difende! : Mentre Carmelo è in pena per Adela, Roberto e Alvaro devono fare i conti con le taglienti voci che rischiano di minare la loro credibilità.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : Faustino Spara a Fe! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Isaac non si fida di Alvaro. Faustino tende una trappola a Fe e la Spara Anticipazioni Il Segreto: Mauricio raggiunge un accordo con Faustino che, però, desideroso di vendetta, si presenta armato e… lascia partire un proiettile contro Fe! Isaac spiega a Matias di non fidarsi di Alvaro. C’è sempre più sintonia tra Maria e Roberto! Il consumarsi di una ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Liam sorprende Flo e Thomas mentre parlano di un "Segreto" : Phoebe ha pronunciato la parola mamma un attimo prima del Sì, lasciando Hope di sasso, Thomas non è intervenuto e Flo è furiosa: "per quando ancora pensi di mantenere il segreto?"

Il Segreto anticipazioni 23 luglio 2019 : Adela si sente male dopo la rivelazione di Irene. Ecco cosa le ha detto... : Mentre continuano gli scontri tra Isaac e Antolina, Francisca scopre un nuovo nemico. La povera Adela intanto accusa un grave malore. Se la caverà?

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Alvaro accetta la proposta di Carmelo: sarà il nuovo medico di Puente Viejo. Antolina, scoperto quanto accaduto da Dolores, cerca di convincere Isaac del fatto che Alvaro ed Elsa abbiano una relazione. Julieta non riesce ad accettare la violenza che ha subito da Eustaquio e Lamberto Molero e si chiude in un silenzio profondo. Meliton, ignaro che ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa accetta di sposare il dottore - Isaac la mette in guardia : Molte novità e colpi di scena attendono i fan della soap Il Segreto nelle prossime settimane e che vedranno al centro delle trame Elsa e il suo rapporto sempre più stretto con il nuovo medico di Puente Viejo. Da quanto andato in onda in questi giorni, si sa infatti che i due stanno cominciando ad avvicinarsi e Alvaro verrà a conoscenza del fatto che la Laguna è ancora in possesso della sua eredità. Nelle prossime settimane, inoltre, si verrà a ...

Il Segreto anticipazioni : DON ANSELMO si suicida? Ecco come andrà… : La crisi di fede che attraverserà Don ANSELMO (Mario Martin) sarà una delle storyline più importanti delle prossime puntate italiane de Il Segreto. Tutto ciò, come abbiamo già anticipato nei nostri precedenti post sull’argomento, comincerà nel momento in cui il Sergente Cifuentes (Josè Luiz Lozano) ritroverà i cadaveri di Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero (Alvar Gordejuela), uccisi da Carmelo (Raul Peña) e Don Berengario ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 23 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2002 de Il SEGRETO di martedì 23 luglio 2019: Alvaro fa capire ad Elsa che teme di rimanere a Puente Viejo per paura di innamorarsi di lei. Intanto la stessa Elsa scopre Antolina intenta a fissare le finestre della locanda e capisce che stia inseguendo Isaac. Quest’ultimo viene avvisato e dice ad Antolina che vuole avere libertà di movimento… La pozione dei Mirañar sta creando un mucchio di problemi e così ...

Il Segreto - anticipazioni : a Puente Viejo arriva Roberto Sanchez : Il Segreto - Loreto Mauleón, Juan Dos Santos e Carlos Serrano Un nuovo arrivo a Puente Viejo e un nuovo rivale in amore per Fernando Mesia (Carlos Serrano). Nelle puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5, giunge direttamente da Cuba un vecchio amico di Maria (Loreto Mauleòn), Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), che metterà subito in crisi l’ex marito della donna, ancora innamorato di lei e convinto, dopo l’allontanamento di Gonzalo ...