Il primo smartphone di Samsung con fotocamera da 64 megapixel potrebbe non arrivare sul

Smartphone - Kippy Evo è il primo cellulare per cani e gatti : Il mercato legato agli animali domestici e ai loro accessori tecnologici (pet-tracker, app per Smartphone e così via) è in forte crescita in tutta Europa. Secondo i dati di Assalco-Zoomark, sono 140 milioni i cani e i gatti nel vecchio continente, ma è l’Italia a giocare un ruolo sempre più importante in questo settore con il secondo posto assoluto per numero di animali con 7,3 milioni di gatti e 7 milioni di cani, presenti nel 38% delle ...

ZTE si prepara per Android Q : ecco il primo smartphone che avrà l’aggiornamento : Nelle scorse ore ZTE ha annunciato che lo ZTE Axon 10 Pro potrà presto contare sulla versione Beta del nuovo sistema operativo del colosso di Mountain View L'articolo ZTE si prepara per Android Q: ecco il primo smartphone che avrà l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

View 30 - ecco cosa sappiamo sul primo smartphone 5G di Honor : (Foto: Weibo) Honor View 30 inizia a far parlare di sé con una prima infornata di indiscrezioni sulla composizione della scheda tecnica del futuro top di gamma che sarà verosimilmente svelato nella prossima stagione dal brand “giovane” di Huawei. Per ora è conosciuto come Honor V30, ma verosimilmente si seguirà la stessa strategia commerciale del precedente Honor View 20, che era noto anche come Honor V20. cosa mette sul piatto? Da quanto ...

Ecco che cosa può fare il primo smartphone con fotocamera quadrupla da 64 MP : Il CEO di Realme India Madhav Sheth ha confermato con un tweet che la società lancerà in questo paese il primo smartphone con fotocamera da 64 MP. Il tweet non ha rivelato il nome del dispositivo in questione ma sarà dotato del sensore da 1,6 megapixel GW1 (1/1,72) di Samsung che impiega pixel della dimensione di 1,6 micron. Il tweet afferma inoltre che lo smartphone sarà in grado di effettuare scatti incredibilmente chiari in condizioni di ...

Tenetevi pronti - il primo smartphone con la fotocamera nel display in arrivo fra pochi giorni : OPPO ha rilasciato oggi un nuovo poster su Weibo che conferma la presenza della società al prossimo Mobile World Congress 2019 a Shanghai. L'immagine del poster suggerisce che il produttore prevede di lanciare il primo smartphone con fotocamera frontale sotto al display all'evento il 26 giugno. L'articolo Tenetevi pronti, il primo smartphone con la fotocamera nel display in arrivo fra pochi giorni proviene da TuttoAndroid.

Il primo smartphone 5G di HONOR arriverà verso la fine del 2019 : Huawei è una delle aziende in pole position per quanto riguarda la connettività 5G e anche HONOR entro la fine dell'anno lancerà uno smartphone 5G L'articolo Il primo smartphone 5G di HONOR arriverà verso la fine del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone in calo : -2 - 7% nel primo trimestre - Huawei supera Apple : I dati Gartner sulle vendite registrano la flessione. Usa e Cina i paesi dove si vendono più device. Samsung in testa. Sorpasso cinese: Huawei seconda, seguita da Apple. In Italia calo del 38,2% (Idealo.it)

Red Magic 3 - il primo smartphone con ventola - è disponibile all’acquisto : Lo smartphone da gaming Red Magic 3 prodotto da Nubia è stato presentato al pubblico e lanciato nella Cina continentale circa un mese fa, ma ora sta diventando disponibile a livello internazionale. Nubia Red Magic 3 è disponibile online a partire da oggi attraverso il sito ufficiale in vari paesi nordamericani ed europei, come gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e l'UE, ma sta sbarcando anche in altri mercati globali tra i quali ...