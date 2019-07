Il padre che ha causato la morte del figlio per una diretta Facebook guidava sotto cocaina

Mondiali Basket 2019 – Caso Hackett - il presidente Petrucci spiega : “io buon padre di famiglia. Mi auguro che venerdì verrà in ritiro” : Giovanni Petrucci commenta il Caso riguardante lo sfogo di Daniel Hackett: il presidente della FIP, sceglie la linea del dialogo con il giocatore Nelle ultime ore in casa Italia è scoppiato il Caso Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca non si è presentato in ritiro, a causa di problemi personali, spiegando che si unirà al resto degli azzurri che parteciperanno ai Mondiali di Basket 2019 solo venerdì. Il giocatore ...

Mick Schumacher alla guida della Ferrari del padre a Hockenheim : Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato Michael, sarà alla guida della Ferrari F2004 durante il weekend del Gran Premio di Germania. In occasione del Drivers' Parade in scena il 28 luglio sul tracciato tedesco Schumi jr avrà l'onore di scendere in pista con la leggendaria monoposto con cui il padre Michael vinse 15 anni fa il suo ultimo Mondiale in Formula 1. Il pilota della Ferrari Driver Academy sarà impegnato nel campionato di Formula ...

Anticipazioni Beautiful - USA : Shauna scopre che il padre di Flo è l'avvocato dei Logan : Le Anticipazioni dell'apprezzata soap opera americana 'Beautiful' svelano che, nelle prossime puntate, ci saranno dei risvolti importanti nella vita di personaggi storici. Questa stagione è stata caratterizzata dalla presenza di new entry, corrispondenti ai nomi di Flo e della madre Shauna che regalano nuove sorprese. Gli spoiler rivelano che Flo è nata dalla relazione avuta tra Shauna e Storm Logan, ma si è pensato che potesse essere figlia ...

Ragusa - chiusura di via padre Tumino : polemiche : Ragusa, chiusura della via Padre Tumino. Insorgono i consiglieri comunali di opposizioni Pd e 5 stelle

Il Segreto anticipazioni spagnole : Prudencio scopre che Lola ha ucciso il padre violento : Grandi cambiamenti attendono i telespettatori spagnoli de Il Segreto che, nelle prossime puntate, assisteranno all'uscita di scena di una coppia storica. Dopo le nozze e il chiarimento con Alvaro Fernandez che restituirà loro il denaro rubato, Isaac ed Elsa decideranno di tornare nel loro paese di origine per occuparsi di alcune importanti faccende legali. In concomitanza con la loro partenza, però, una coppia conquisterà maggiore spazio e ...

Mick Schumacher sul test con la F2004 di suo padre : “Sarà bello tornare a Hockenheim anche se con una macchina diversa” : Inutile negarlo, sentir parlare dell’abbinamento auto da corsa-Schumacher ha sempre quel qualcosa di particolare. Ebbene, come è noto, Mick Schumacher, figlio del grande Michael, sarà alla guida della Ferrari F2004 del Kaiser, monoposto con la quale il teutonico vinse il suo ultimo Mondiale con il Cavallino Rampante 15 anni fa. A Hockenheim, prima del 28 luglio (data nella quale i Mondiali di F1 e di F2 andranno in scena), vedremo Mick a ...

È morto Mattia Torre : sceneggiatore - regista - autore televisivo anche di Guzzanti. padre di Boris : Mattia Torre, sceneggiatore, commediografo e regista italiano, noto soprattutto per aver scritto, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, la serie cult ‘Boris’, è morto oggi all’età di 47 anni, dopo una lunga malattia.Tra i primi ad esprimere cordogliosui social network, Corrado Guzzanti, con cui Torre aveva scritto anche la serie ‘Dov’è Mario?′ “Mattia Torre, amico ...

Iaquinta - novità sul processo che vede coinvolto l’ex calciatore insieme al padre Giuseppe : 3200 pagine scritte per motivare la sentenza “Aemilia“, che vede coinvolti Vincenzo Iaquinta e il padre Giuseppe. I giudici non credono alla versione dell’ex attaccante della Juventus sulla mancata custodia di due pistole e di alcune munizioni, lasciate nella disponibilità del padre Giuseppe che non poteva averle perché colpito da uno specifico divieto. Il tribunale di Reggio Emilia, invece, sottolinea l’estraneità ...

Raffaella Fico - il nuovo amore è l’ex di Paola Caruso e padre di Michelino : Raffaella Fico è di nuovo innamorata e il fortunato sarebbe Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso e padre del piccolo Michelino. La storia tormentata fra l’ex Bonas di Avanti un Altro e l’imprenditore ha riempito le pagine di gossip ed è finita persino in tv a Live – Non è la D’Urso. Prima un amore travolgente, iniziato con un incontro casuale, poi l’addio improvviso subito dopo la scoperta della gravidanza ...

Tiziano Ferro dopo il matrimonio con Victor è pronto a diventare anche padre (Foto) : Tiziano Ferro ha coronato il suo sogno d'amore con Victor, un imprenditore cinquantaquattrenne di Los Angeles, da anni diventato il suo compagno di vita. I due hanno scelto di unirsi ufficialmente in matrimonio lo scorso sabato pomeriggio, in una cerimonia per pochi intimi che si è tenuta a Sabaudia in presenza di una quarantina di invitati, tra cui i genitori del cantante. A confermare il tutto è stato proprio Tiziano in un'intervista che verrà ...

Ostuni - omicidio Maldarella : fermati anche la madre e il padre del giovane arrestato : Comincia ad avere contorni più chiari la macabra vicenda avvenuta sabato sera 13 luglio ad Ostuni, nel brindisino, dove il 44enne Giuseppe Maldarella è stato accoltellato e ucciso al termine di una lite con il fidanzato della figlia e i genitori del ragazzo. Da quanto è dato sapere pare che la vittima, insieme a sua moglie, la quale sarebbe stata leggermente ferita, si fosse recato proprio a casa del 20enne Lorenzo Moro, questo il nome del ...

Anticipazioni Dolunay : arriva il padre di Nazli che le permetterà di aprire il ristorante : Le Anticipazioni dell'apprezzata soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' svelano che, nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5, ci saranno dei colpi di scena nella vita di Hakan (Necip Memili). Quest'ultimo scoprirà che la consorte nutre ancora dei sentimenti nei confronti del dottor Aslan e ne sarà molto geloso. L'uomo si vedrà costretto a organizzare un piano per farla pagare alla moglie e troverà una soluzione alquanto ...

Bambini investiti dal Suv - morto anche Simone. padre disperato : «Lascerò Vittoria». Tremila ai funerali di Alessio : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, 12 anni, il cuginetto di Alessio, 11, falciato dal suv nel centro di Vittoria, in provincia di...

Bambini investiti dal Suv - morto anche Simone. padre disperato : «Lascerò Vittoria». Tremila ai funerali di Alessio : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, 12 anni, il cuginetto di Alessio, 11, falciato dal suv nel centro di Vittoria, in provincia di...