Il grande paradosso di giornalisti VS paese reale

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 23 luglio 2019) Quando ho lavorato per la cronaca bianca al Gazzettino e a La Nuova, ho imparato di più sule sulla gente in un anno di quanto non avessi fatto in tutta la vita. Oggi molti stimaticolleghi giovanissimi, o che sono partiti già dal web, quando escono nel mondoper intervistare o fare domande ne restano allibiti. Oggi un tenerissimo collega ha scritto un post dove raccontava di essersi recato in un condominio che aveva avuto un principio d’incendio. È la classica seminotizia per cui le redazioni manda(va)no el bocia; vai lì, fai due domande giusto per avere un virgolettato, scatti una foto e torni alla base. Sarai le 200 battute di fianco alla pubblicità di un detersivo. Il mio incauto collega è stato diligente, ma si è fatto largo tra la folla e ha posto la domanda a uno dei presenti in pubblico. L’intervistato L’intervistato s’è immediatamente messo ...

gianluca_prato : @aguenrico883 Parli di smog? Lo sai l’inquinamento che questa grande opera porterà? - whatif_Ihateyou : RT @sarcasmstilesv: A volte penso che sono veneta ma pure astemia e capisco di essere il più grande paradosso mai esistito - sarcasmstilesv : A volte penso che sono veneta ma pure astemia e capisco di essere il più grande paradosso mai esistito -