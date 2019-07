Il filo che lega

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) Non lo sapevo, confesso che non lo sapevo che esistesse un dress code che impone l’uso del reggiseno.Non voglio nemmeno credere che sia compito dell’informazione studiare le fotografie per carpire questa fondamentale violazione dell’immaginario codice di comportamento.Ma evidentemente ero nuovamente distratta. Ci ha pensato comunque sempre la stessa testata, ampiamente rilanciata dalla rete, a rendermi edotte e a ridarmi memoria. Terribili violazioni si sono compiute alla Casa Bianca, in televisione è così via entrando a ricevimenti di gala o cronache sportive.Forse mi sono attardata nel ricordo, quando il reggiseno era un simbolo sventolato alle manifestazioni femministe.Simbolo della volontà di affermare la nostra libertà nel vestire, nel decidere e scegliere tra enza, comodità, fascino, informalità, necessità; non ...

