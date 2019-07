Il dopo Pillon parteda Pillon E il fronte del no non arretra | dentro e fuori il

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) “Ma veramente è tutto rinviato a settembre?”, “Così dicono, ma io non so nulla”. Le voci si rincorrono, gli occhi incollati ai telefonini in attesa della conferma ufficiale dalle agenzie di stampa. La notizia del rinvio della discussione sul ddlarriva a piazza Montecitorio quando la mobilitazione è appena entrata nel vivo. Cartelli e bandiere non sono stati ancora innalzati, Laura Boldrini e Susanna Camusso sono appena arrivate. Le femministe di “Non una di meno” che hanno organizzato la manifestazione, rilanciando il “no”, già gridato in piazza il 10 novembre scorso, al contestatissimo disegno di legge sulla riforma dell’affido condiviso, che porta il nome del primo firmatario, il senatore leghista Simone, sono un po’ disorientate. Ma è un attimo. La loro posizione, e quella ...

