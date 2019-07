Il caso del tecnico licenziato da Toninelli | raccontato dall' ingegnere dissidente

Modello 730 - scade oggi l’invio : come fare in caso di ritardo : Anche per quest’anno siamo giunti al termine: scade oggi, 23 luglio 2019, il termine per inviare il Modello 730 relativo al periodo di imposta 2018 e completare il percorso di Dichiarazione dei redditi 2019, che chiama in causa ogni anno lavoratori e pensionati italiani. Già dal 15 aprile che, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata. Vediamo in breve le scadenze per quest’anno ...

Calcio : risolto il caso Cristiano Ronaldo-Mayorga. Cadono le accuse di stupro per il giocatore della Juventus : Finalmente risolto il caso che aveva sconvolto il mondo del Calcio lo scorso anno. Cristiano Ronaldo può tornare a vivere in tranquillità: sono infatti cadute tutte le accuse dopo lo scandalo del presunto stupro avvenuto in un hotel di Las Vegas nel 2009 ai danni di Kathryn Mayorga. Oggi la procura di Las Vegas ha reso nota la notizia, assolvendo il portoghese per: “Mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute ...

L’ex calciatrice Juventus Ekroth : «Ci vietarono di parlare del caso Ronaldo stupro - mi sentivo in prigione» : C’è un altro caso mediatico che riguarda la Juventus, stavolta la Juventus femminile. Petronella Ekroth, 29enne difensore svedese, ex bianconera ora nel Djurgarden, ha rilasciato un’intervista all’Expressen in cui racconta la propria esperienza alla Juventus Woman. Un’esperienza che – a leggere ora le sue dichiarazioni riprese da Eurosport – non sembra essere stata felicissima. «Non potevo fare tutto ciò che ...

Reddito di cittadinanza - a chi va il record delle domande accolte (mentre scoppia il caso navigator) : Sono 1,4 milioni le domande per il Reddito di cittadinanza presentate finora, quasi 900mila quelle accolte, secondo i numeri...

Palermo - in arrivo la sentenza del Collegio di Garanzia sul caso Frosinone : Si è svolta nelle ultime ore l’udienza in relazione al ricorso presentato dal Palermo al Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite e presieduto dal presidente Franco Frattini, nei confronti del Frosinone, della Figc, della Lega Serie A e della Lega di Serie B. Il club rosanero che è stato rappresentato dall’avvocato Francesco Di Ciommo ha chiesto giustizia in relazione alla partita della stagione 2017/2018 valida per il ...

Basket – caso Hackett - il messaggio del Presidente Petrucci : “sulle sue esternazioni dico che…” : Nazionale A: il Presidente Fip Giovanni Petrucci su Daniel Hackett Il Presidente Fip Giovanni Petrucci sulle parole di Daniel Hackett: “Gli accordi con me e con il CT Sacchetti prevedono il suo arrivo a Pinzolo venerdì prossimo. Per motivi personali non è riuscito ad aggregarsi alla squadra già oggi a Milano ma lo aspettiamo venerdì come d’intesa. Per quanto riguarda le sue esternazioni, che potrebbero riguardare me o la Federazione, sarà ...

caso Bibbiano - la difesa del sindaco : "Clima di barbarie" : Il difensore di Andrea Carletti, finito ai domiciliari nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti: "E' provato ma è molto determinato, perché ha sempre agito nella piena correttezza"

Pamela Prati - stop alla proiezione del film sul caso Caltagirone : “Altamente lesivo” : Il trailer del cortometraggio 'Mark Caltagirone, una storia italiana', per la regia di Gianni Ippoliti doveva essere...

Tumore incurabile annientato con il caldo. Il caso dell'anziano guarito in 24 ore : Il paziente entrato in sala operatoria ha ottant'anni. È pronto, si corica sul lettino. Stende le gambe, la schiena è un po' indolenzita, il dolore all'addome si fa sentire a tratti. Imputa i suoi mali all'età, come fanno sempre gli anziani. Non fa troppe domande ai medici e non le fa nemmeno a se s

caso Orlandi : trovate migliaia di ossa nelle botole del Cimitero Teutonico : nelle botole del Cimitero Teutonico di Città del Vaticano sono state trovate migliaia di ossa. All'uscita dal sepolcro il genetista della famiglia Orlandi, Giorgio Portera, ha manifestato un certo stupore per l'esito di questo sopralluogo: "Non ci aspettavamo di trovare così tante ossa. Oggi ne sono state recuperate migliaia, dunque si ipotizza la presenza di decine di persone. Sono ossa piccole e grandi, soprattutto ossa craniche che sono ...

Softball - Preolimpico 2019 : il regolamento della manifestazione. Come ci si qualifica a Tokyo 2020 e cosa succede in caso si arrivo a pari punti : 23-27 luglio: sono i giorni decisivi per l’assegnazione di un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quel che riguarda il Softball. Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Sudafrica e Botswana si danno l’appuntamento a Utrecht per cercare l’unico pass olimpico a disposizione per Europa e Africa nel loro insieme. Andiamo a vedere Come funziona il Torneo di qualificazione Olimpica. Le quattro squadre sono ...

Scoperchiati gli ossari del cimitero teutonico. Il caso Orlandi "è ancora assolutamente aperto" : "Il caso è ancora assolutamente aperto". Così il genetista della famiglia Orlandi, Giorgio Portera all'uscita dal cimitero teutonico, dove oggi sono stati aperti i due ossari, dove si ipotizza possano trovarsi resti riconducibili a Emanuela Orlandi, la 15enne figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. I due ossari erano stati individuati in un'area attigua alle tombe delle ...

