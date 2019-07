Ica vince il premio Visionary in Nevada

Ascolti tv - dati auditel domenIca 21 luglio vince Il viaggio di Fanny : Ascolti tv, prime time La pellicola sulla scrittrice Fanny Ben-Ami scampata all’Olocausto su Canale 5 dal titolo Il viaggio di Fanny ha registrato 1.835.000 telespettatori, share 11.3% aggiudicandosi la prima serata. Su Rai1 i due episodi della quarta stagione di Un passo dal cielo, la fiction proposta in replica, con Daniele Liotti nelle vesti del nuovo comandante del corpo forestale, è stata scelta da 1 milione 624mila telespettatori pari ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali tra orgoglio e fatIca. Il coraggio di osare (e restare…) nonostante i problemi : Per molti sembrerà strano non poter vedere Vincenzo Nibali combattere per la classifica generale del Tour de France 2019; sembrerà così surreale, le critiche non avranno mai una fine, perchè è sempre bello giudicare senza rendersi conto che ogni uomo ha un limite. Così come lo Squalo dello Stretto, protagonista di una Grande Boucle corsa all’attacco in questi ultimi due giorni, con grande orgoglio e determinazione nonostante una condizione ...

AtletIca : Iapichino vince oro under 20 salto in lungo : Larissa Iapichino, campionessa europea under 20 del salto in lungo. La 17enne atleta italiana sale sullo stesso podio che vinse mamma Fiona May nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna, trionfando con 6,58 davanti alla svedese Tilde Johansson (6,52) e alla britannica Holly Mills (6,50).

MotonautIca - GP Stresa 2019 : vince gara 1 Abu Dhabi 4 di Shaun Torrente e Faleh al Mansoori : Il Mondiale XCAT di Motonautica si apre a Stresa, località che oggi ha visto gara 1 del GP che inaugura la stagione: vittoria di Shaun Torrente e Faleh al Mansoori su Abu Dhabi 4, ovvero i campioni del mondo della scorsa annata. Seconda posizione per Tom Barry Cotter e Ross Willaton su Maritimo, che avevano fatto segnare la pole position. Il migliore degli italiani è Giovanni Carpitella, quinto con Dareen Nicholson su 222 Offshore, mentre ...

Napoli - De Laurentiis infiamma i tifosi : “voglio vincere” - indIcazioni anche sul mercato : “Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, il mercato, dovete avere pazienza perché si chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono capitare tantissime cose”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rassicurato così i tifosi azzurri che invocavano l’acquisto di James Rodriguez ed in generale di altri colpi per rinforzare la squadra per la prossima stagione. ...

L’Algeria vince la Coppa d’AfrIca - battuto il Senegal in finale : decide l’acuto di Bounedjah : Secondo successo per le ‘Volpi del Deserto’ nella competizione, dopo quella del 1990 vinta contro la Nigeria Secondo successo in Coppa d’Africa per l’Algeria, che torna a vincere l’ambito trofeo a distanza di 19 anni dall’ultima volta. Nel 1990 il trionfo contro la Nigeria, questa sera quello contro il Senegal firmato Bounedjah, abile a sbloccare il risultato dopo due minuti con una rete difesa poi fino ...

Tour de France 2019 - risultato e classifIca della tredicesima tappa Pau-Pau : straordinario Julian Alaphilippe - vince la cronometro e allunga in classifIca : Stratosferico Julian Alaphilippe che ha vinto la cronometro di Pau, allungando ancora di più in classifica. In seconda posizione il favorito della vigilia Geraint Thomas. A chiudere il podio dell’attesissima tredicesima tappa del Tour de France 2019 Thomas De Gent. Ordine d’arrivo Pau-Pau 1 Julian Alaphilippe 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – – 2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Yang Jian vince la qualifIca dalla piattaforma. Eliminazione per Verzotto e Giovannini : Il cinese Yang Jian si prende il primo round dalla piattaforma. Il tuffatore asiatico vince la qualifica nella gara dai dieci metri del Mondiale di Gwangju, chiudendo con un punteggio totale di 530.10. Una splendida gara quella di Yang Jian, impreziosita da uno strepitoso quadruplo e mezzo avanti da 100.45 e che può essere ulteriormente migliorato prima in semifinale e poi in finale. Seconda posizione per il britannico Thomas Daley, che era ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - seconda tappa : a Valsavaranche vince Inkelaar in solitaria - BellIcaud nuovo leader : Dopo il secondo posto nella classifica generale dello scorso anno, l’olandese Kevin Inkelaar (Groupama) torna a sorridere sulle strade della Valle d’Aosta con la vittoria sull’arrivo in salita di Valsavaranche. Il talento classe 1997 ha lasciato sul posto i compagni di fuga a 10 km dal traguardo, arrivando al traguardo a braccia alzate in tutta tranquillità. Cambio in testa alla classifica generale con Jeremy Bellicaud (CR ...

FederIca Nargi diventa bionda ma non convince! : L'ex volto di Striscia la notizia opta per la tinta bionda in estate, ma il suo nuovo look non fa impazzire. L'ex velina mora di Striscia la notizia, Federica Nargi, ha sfoggiato in un'Instagram story il suo nuovo look. Dopo aver lavorato per il tg satirico di Antonio Ricci dal 2008 al 2012, la Nargi ha deciso di dare una svolta al suo look, optando per la tinta bionda. Una scelta di stile che, tuttavia, sembra aver diviso l'opinione ...

Tour de France – Simon Yates vince in volata la 12ª Tappa : il ciclista britannico fa sua la 1ª frazione pirenaIca : Simon Yates trionfa nella 12ª Tappa del Tour de France: il ciclista britannico si impone nella prima Tappa pirenaica della Grande Boucle Dopo la pausa del martedì e una Tappa interlocutoria adatta ai velocisti svoltasi nella giornata di ieri, quest’oggi i ciclisti si approcciano alla volta dei Pirenei per la 12ª Tappa del Tour de France. La frazione odierna, con partenza da Tolosa e arrivo 209.5 km dopo a Bagneres-de-Bigorre, ha messo alla ...

Tour de France 2019 - risultato e classifIca dell’undicesima tappa Albi-Toulouse : Caleb Ewan vince al fotofinish su Groenewegen. Alaphilippe conserva la maglia gialla : Ennesima tappa decisa al fotofinish in questo Tour de France 2019, il vincitore è stato Caleb Ewan. Il velocista australiano ha avuto la meglio su Dylan Groenewegen di pochissimi centimetri. Terzo ha chiuso Elia Viviani, dietro di lui la maglia verde di Peter Sagan. Ordine d’arrivo Albi-Toulouse 1 Caleb Ewan 161 LOTTO SOUDAL 03H 51′ 26” – B : 10” – 2 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO – VISMA 03H 51′ ...

Mondiali di nuoto 2019 – Il Settebello vince a fatIca - Giappone piegato 9-7 senza brillare : La squadra del ct Campagna si impone sui Giapponesi con il punteggio di 9-7, rimanendo in vetta al Gruppo D Seconda partita e secondo successo per il Settebello, che supera il Giappone nella seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali di pallanuoto in corso di svolgimento a Gwangju. vince ma non convince però la Nazionale Italiana del ct Campagna, che suda le proverbiali sette camicie per avere ragione dei Giapponesi, riusciti ad irretire al ...