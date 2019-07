I rapporti fra Huawei e gli USA di nuovo in crisi | questa volta a causa della Corea del

I rapporti e le foto sui container francesi per i migranti : Fonte foto : Rapporto CGLPL, visita parlamentari francesi I rapporti e le foto sui container francesi per i migranti 1Sezione: Cronache Tag: immigrazione migranti Redazione Le foto sono tratte da due rapporti stilati dopo le visite alla stazione di polizia di frontiera francese a Ponte San Luigi (Mentone). Le prime tre ...

Vladimir Putin a Roma tra Papa Francesco - Berlusconi e Salvini; "Con la Lega rapporti costanti" : Il presidente russo Vladimir Putin ha "contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini". A confermarlo lo stesso Zar, in un'intervista concessa per iscritto al Corriere della Sera. "Apprezziamo l'impegno dell'Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell'area euro-atlantica. Silvio Berlusconi

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè/ 'Il Gf non ha trasmesso i nostri rapporti ' : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè : il ragazzo ha voluto raccontare come è nata la sua relazione con la bella nipote del grande artista genovese

Gennaro Lillio : “ rapporti intimi con Francesca De Andrè - il GF non ha trasmesso le immagini” : Gennaro Lillio chiarisce che la relazione con Francesca De Andrè sarebbe seriamente cominciata solo nel corso dell’ultima settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello. Nessun filmato che raccontasse quei momenti è mai andata in onda e l’ex gieffino spiega: “O siamo stati bravi a nascondersi o hanno evitato di trasmettere quei momenti”.Continua a leggere

Angela Merkel irritata da Emmanuel Macron per le nomine Ue; rapporti al minimo storico tra Francia e Germania : Angela Merkel non ha gradito come si è risolto l'incontro per le nomine europee. In particolare la cancelliera tedesca è molto irritata dal comportamento di Emmanuel Macron. Tra i due i rapporti sono al minimo storico delle relazioni, da sempre forti, tra Francia e Germania. La Merkel - raccontano f