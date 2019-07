I migliori spumanti italiani da stappare in vacanza

Fonte : gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) All'ambitissimo concorso mondiale ideato da Tom Stevenson, considerato tra i maggiori esperti del mondo di champagne, l'Italia l'ha fatta da padrone. Glinostrani hanno, infatti, conquistato per la prima volta al Champagne and Sparkling Wine World Championships 2019 ben 71 medaglie d'oro su un totale di 185 e 92 medaglie d'argento. Questo contro i 61 ori e i 44 argenti della Francia (guarda qui il medagliere al completo). Quasi un testa a testa risolto proprio grazie alle Cantine Ferrari della famiglia Lunelli, che non solo hanno scalzato la maison de Champagne Louis Roederer, aggiudicandosi il titolo di "Produttore dell'Anno", ma si sono anche aggiudicati una bellezza di 15 medaglie d'oro. Oltre a Trento Doc, c'è tanta Franciacorta, tanto Prosecco, il notevole exploit dei produttori di Lambrusco, che per la prima volta entrano in classifica con ben sette bottiglie. ...

