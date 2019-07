I giornali della Trattativa in lutto per l' assoluzione di Mannino

Savoini - l'ex direttrice della Padania : 'giornalista brillante e appassionato di nazismo' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo che riguarda i presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. L'uomo al centro del presunto scandalo, nato a seguito di un'inchiesta di 'Buzzfeed News', è l'ex portavoce di Salvini e fondatore dell'associazione culturale 'Lombardia-Russia' Gianluca Savoini. Andando maggiormente nei particolari, Savoini è anche noto per essere un giornalista professionista che ha scritto in diverse testate, ...

La procura chiede 3 ergastoli per l'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia : La procura generale maltese ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all’ergastolo per i tre presunti autori materiali dell’ omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Restano sconosciuti i mandanti. Le accuse contro i fratelli Alfred e George Degiorgio e Vincent Muscat - arrestati alla fine del 2017 - sono state ufficializzate dal ministero ...

A che punto sono le indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : A Malta sono state formalmente incriminate tre persone per omicidio volontario, ma dopo 22 mesi ci sono ancora dubbi sulle indagini

Malta - chiesti tre ergastoli per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Alfred Degiorgio, George Degiorgio e Vincent Muscat, arrestati nel dicembre 2017 circa due mesi dopo l’omicidio di Daphne Caruana Galizia, sono accusati di avere fabbricato, installato e fatto detonare l'ordigno che ha ucciso la giornalista a Malta. La Procura generale ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all'ergastolo per i tre presunti autori del delitto.Continua a leggere

Daphne Caruana Galizia - procura chiede 3 ergastoli per l’omicidio della giornalista : La procura generale maltese ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all’ergastolo per le tre persone ritenute gli autori materiali dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. I tre vennero arrestati un paio di mesi dopo. Restano sconosciuti i mandanti. Il governo maltese, contestato e considerato complice dalla famiglia, ha espresso soddisfazione con una nota in cui sottolinea: ...

Il Teatro San Carlo cerca giornalista senza "difetti o imperfezioni" : il bando della discordia : Il candidato ideale per il posto di addetto ufficio stampa, oltre a vari requisiti, deve essere anche “fisicamente idoneo ed...

Top 5 tutta italiana per la classifica radio della settimana con Thegiornalisti e J-Ax in vetta : Top 5 tutta italiana per la classifica dei brani più trasmessi in radio. Ad aprirla sono i Thegiornalisti con Maradona Y Pelé, seguiti da J-Ax con il tormentone estivo Ostia Lido, l'inno alle spiagge del litorale laziale. Al terzo posto dei brani più trasmessi in radio c'è Calipso di Charlie Charles (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) che lascia spazio a Nuova Era di Jovanotti al quarto posto e a Jambo di Takagi e Ketra con OMI e ...

"Mi ha violentato in un camerino" : la storia della giornalista che accusa Trump : Le rivelazioni sono contenute in un libro di Jean Carroll. Lui nega tutto, persino di averla mai incontrata

Di Maio e Virginia Saba - il ballo in un locale vip della Costa Smeralda sulle note dei Thegiornalisti : Pina Francone Il leader del Movimento 5 Stelle è stato pizzicato a Poltu Quatu in compagnia della fidanzata, ancheggiando sulle note dei Thegiornalisti Non avevamo ancora visto Luigi Di Maio in versione ballerino ed eccoci accontentati. Il leader del Movimento 5 Stelle, infatti, è stato pizzicato in un locale vip di Poltu Quatu (in provincia di Olbia-Tempio) in compagnia della fidanzata Virginia Saba, impegnato ad ancheggiare sulle ...

Francesco Totti lunedì lascerà la dirigenza della Roma - scrivono i giornali : Francesco Totti, ex leggendario calciatore e capitano della squadra di calcio della Roma, annuncerà lunedì la sua intenzione di lasciare lo staff dirigenziale della società, di cui fa parte da quando nel 2017 ha concluso la sua carriera sportiva. La

Sesa - sindaca di Este non risponde ai giornalisti e dà della “disturbata” a una cittadina : La sindaca di Este, Roberta Gallana, non risponde ai giornalisti circa l'inchiesta di Fanpage.it sulla Sesa, la municipalizzata dei rifiuti del suo paese, e si scaglia contro i cittadini che la contestano sui social, apostrofando come "disturbata" una professionista che le chiedeva maggiore dialogo.Continua a leggere

Seat Music Awards 2019 - 6 giugno/ Diretta e cantanti : i Thegiornalisti star della serata? : Seat Music Awards 2019, Arena di Verona: Diretta, cantanti e premi live del 6 giugno 2019. I TheGiornalisti star della serata?

Anche per i giornali stranieri l'Italia è sempre più sola e ai margini della Ue : Italia: “New York Times”, il paese “isolato” si prepara ad affrontare pressioni sul debito New York, 29 mag - (Agenzia Nova) - l'Italia si dovrà preparare ad un crescente isolamento dopo che i nazionalisti euroscettici della Lega, forza principale della coalizione di governo, hanno trionfato nelle e

Cosa dicono i giornali del trionfo della Lega e del crollo di M5s : C'è l'Europa ma c'è anche l'Italia. E i titoli delle prime pagine dei quotidiani sono tutti dedicati al fattore interno, al quadro nazionale. Ai partiti e di riflesso al governo. “La Lega vola, il Pd supera il M5S” fotografa e sintetizza il Corriere della Sera. “Governo addio” titola, lapidario, Il Giornale. “Comanda Salvini. crollo 5 Stelle col soprasso del Pd” entra nel merito, tra cause ed effetto, il Fatto Quotidiano. “Salvini sfonda, Di ...