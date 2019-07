Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere già in circolazione | eccolo in alcune foto reali

Modifiche alle specifiche del Huawei Mate X : device prossimo alla vendita : Avete a lungo rincorso il Huawei Mate X, senza però mai riuscire ad acciuffarlo? Finora non è stato possibile procedere ad acquistarne un'unità, ma il momento del debutto commerciale pare si stia avvicinando inesorabilmente. Come riportato da 't3.com', il produttore cinese, anche per via di quanto successo al Samsung Galaxy Fold (la controparte concepita dal colosso di Seul), ha optato per una revisione del dispositivo, così da apportare le ...

Foto reali del Huawei Mate 30 Lite : le sue forme non hanno più segreti : Si incendiano i rumors intorno al Huawei Mate 30 Lite, che, senza alcun timore, si mostra in alcune Foto reali, a neanche una settimana dalla certificazione TENAA. Come riportato da 'gsmarena.com', il dispositivo presenterà un foro nel display collocato in alto a sinistra, che conterrà la Fotocamera frontale per i selfie. Il display si conferma essere un pannello da 6.26 pollici, ma ancora non sappiamo se utilizzerà la tecnologia LCD IPS o OLED ...

Huawei Mate X è pronto per l’esordio sul mercato : ecco le caratteristiche definitive : Pare che tutto sia ormai pronto per l'esordio ufficiale sul mercato di Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese. ecco le sue feature L'articolo Huawei Mate X è pronto per l’esordio sul mercato: ecco le caratteristiche definitive proviene da TuttoAndroid.

Nuove immagini di Huawei Mate 30 Lite evidenziano un design simile a Mate 20 Pro : Le immagini del medio gamma di Huawei pubblicate su Weibo da un informatore mettono in risalto che Mate 30 Lite condivide aspetti di design simili al Mate 20 Pro, come la trama posteriore che è la stessa impiegata nella serie 20 di Huawei, nonché il posizionamento del comparto fotografico posteriore. L'articolo Nuove immagini di Huawei Mate 30 Lite evidenziano un design simile a Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Il vetro temperato di Huawei Mate 30 Lite smentisce le ipotesi sullo schermo forato : Huawei Mate 30 Lite si fa vedere tramite il suo vetro temperato e in un attimo svaniscono le speranze per uno schermo forato. Emerge così l'ipotesi di un design più standard, purtroppo per chi ci sperava. L'articolo Il vetro temperato di Huawei Mate 30 Lite smentisce le ipotesi sullo schermo forato proviene da TuttoAndroid.

La serie Huawei Mate 20 riceve EMUI 9.1 - che arriverà in settimana su HONOR 10 e 8 Pro : L'aggiornamento a EMUI 9.1 è in fase di rollout per la serie Mate 20 di Huawei, mentre per HONOR 10 e HONOR 8 Pro arriverà in settimana. L'articolo La serie Huawei Mate 20 riceve EMUI 9.1, che arriverà in settimana su HONOR 10 e 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Vistoso notch per il Huawei Mate 30 Pro (foto) - ma non sarà anacronistico? : Non c'è da aspettarsi un design rivoluzionario per il Huawei Mate 30 Pro, almeno in riferimento al suo pannello frontale. Anzi, è possibile dire che in riferimento al tanto amato/odiato notch, il produttore starebbe optando per una soluzione non gradita a tutti, mantenendo la componente più che vistosa e ingombrante. Le foto presenti in chiusura articolo parlano abbastanza chiaro: Il Huawei Mate 30 Pro non solo non eliminerà il notch nella ...

Huawei Mate 30 Pro sarà pieno di fori frontalmente - secondo questa foto : In Rete è apparsa una nuova immagine leaked che ci mostra quello che dovrebbe essere il pannello frontale del prossimo smartphone top di gamma Huawei L'articolo Huawei Mate 30 Pro sarà pieno di fori frontalmente, secondo questa foto proviene da TuttoAndroid.

HONOR 9X - 9X Pro - Huawei Mate 30 e Mate 30 Lite : certificazioni - dettagli e anticipazioni : Scopriamo nuovi dettagli su Huawei Mate 30, Mate 30 Lite, HONOR 9X e 9X Pro grazie alle certificazioni TENAA, benchmark e immagini in anteprima. L'articolo HONOR 9X, 9X Pro, Huawei Mate 30 e Mate 30 Lite: certificazioni, dettagli e anticipazioni proviene da TuttoAndroid.

Specifiche e design finale di Huawei Mate 30 Lite : adesso sappiamo proprio tutto : Siamo qui per confermarvi buona parte delle Specifiche tecniche, come pure quello che dovrebbe essere il suo design finale, che interessano il Huawei Mate 30 Lite, conosciuto in territorio cinese come Nova 5i Pro, il tutto grazie all'ente locale TENAA (insieme ai dettagli relativi ai prossimi Honor 9X e Honor 9X Pro). Come riportato da 'gizmochina.com', il device dovrebbe includere uno schermo IPS da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ ...

Sblocco definitivo per Huawei Mate 20 Pro con EMUI 9.1 : anche i Wind pronti il 20 luglio : Giungono importanti segnalazioni oggi 20 luglio in Italia per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Pro. Può sembrare strano, ma in tanti erano ancora in attesa del tanto invocato aggiornamento con EMUI 9.1, soprattutto tra coloro che hanno voluto puntare su uno smartphone brandizzato. Tra questi c'erano anche coloro che per un motivo o per un altro si sono focalizzati sulla variante marchiata Wind. Ebbene, ...

Affamati di novità? Ecco le ultime da Samsung Galaxy Note 10 - Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite : Ecco gli ultimi dettagli trapelati su Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite, da colorati render alle caratteristiche tecniche. L'articolo Affamati di novità? Ecco le ultime da Samsung Galaxy Note 10, Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Accumula ritardo Huawei Mate 10 Lite : spunta la B344 - neanche l’ombra di EMUI 9 : Arrivano alcune novità importanti e significative per gli utenti che nell'ultimo anno e mezzo (abbondante) hanno deciso di portarsi a casa un Huawei Mate 10 Lite. Il device è continuamente nei pensieri del produttore e, secondo quanto raccolto oggi 18 luglio, sta iniziando a ricevere l'aggiornamento B344 in giro per l'Europa. Al momento della pubblicazione dell'articolo non si registrano ancora notifiche da parte di utenti che hanno avuto modo ...