Hideo Kojima non realizzerebbe mai un battle royale | anche se sarebbero soldi facili

Death Stranding : Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn svelano qualche dettaglio sul personaggio di Heartman : Al Comic-Con 2019 di San Diego, il regista Nicolas Winding Refn si è unito al visionario director di Death Stranding, Hideo Kojima e, in questa occasione, si è parlato del personaggio di Refn che comparirà nell'atteso Death Stranding, ovvero Heartman.In primo luogo, è stata mostrata una breve clip in cui Sam (Norman Reedus) osserva Heartman che non risponde, con una scatola metallica elettronica attaccata al suo torso. Heartman poi si sveglia e ...

Fallout 4 : un ex sviluppatore svela diversi easter egg e uno di questi è un omaggio a Hideo Kojima : I giocatori sono sempre molto contenti ogni volta che riescono a scovare un easter egg nei loro giochi preferiti e molti riescono a scoprirli diversi anni dopo l'uscita di un titolo.Alcuni easter egg di Fallout 4, che sono stati nascosti per anni, sono emersi di recente grazie al world director di Watch Dogs Legion, Joel Burgess. Burgess ha lavorato come sviluppatore su Fallout 4 e, a quattro anni dall'uscita del gioco, ha rivelato di aver ...

Death Stranding : Hideo Kojima pubblica nuove immagini off-screen : Death Stranding indubbiamente è uno dei titoli più attesi per la seconda metà del 2019 e Hideo Kojima negli ultimi giorni è piuttosto attivo sui social per stuzzicare ulteriormente l'interesse dei giocatori.Come riporta PlayCrazyGames, poche ore fa il celebre game designer ha pubblicato una nuova serie di immagini off-screen direttamente dagli studi di Kojima Production. Pur non mettendo nuova carne al fuoco su cui fan possano speculare sulla ...

Death Stranding : Hideo Kojima ci mostra l'equipaggiamento a disposizione del protagonista : Pur essendo stato annunciato da un po', Death Stranding è un titolo che ha fatto ancora parlare di sé e che ha diviso il pubblico. Da un lato c'è chi si fida di quel geniaccio di Kojima (che tutti noi conosciamo bene) mentre dall'altra abbiamo chi non se la sente di gridare al capolavoro prima del tempo.Come riporta Gamingbolt, Kojima ha recentemente pubblicato alcuni Tweet che mostrano alcuni pezzi di equipaggiamento a disposizione di Sam, il ...

Death Stranding : Hideo Kojima ed il regista Nicolas Winding Refn parteciperanno al San Diego Comic Con : Nella giornata di oggi il creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha annunciato attraverso Twitter che presenzierà al San Diego Comic Con.Oltre a lui, come riporta Twinfinite, sarà presente anche il regista danese Nicolas Winding Refn che all'interno del gioco interpreta il personaggio di Heartman.Ora che Death Stranding ha finalmente una data di uscita, Kojima sta pian piano svelando alcuni dettagli del gioco. Recentemente il director ha ...

Death Stranding : ecco perché è un "A Hideo Kojima Game" : Nel materiale promozionale e i trailer di Death Stranding è presente la classica dicitura "A Hideo Kojima Game". Una sorta di marchio di fabbrica che è apparso in passato anche nei titoli della serie Metal Gear Solid. Ma qual'è il significato di questa dicitura e perché è presente anche in Death Stranding? La risposta è arrivata grazie a un lungo post su Twitter, pubblicato dallo stesso Kojima.Nel messaggio il celebre game designer spiega che 33 ...

Hideo Kojima : il genere "Social Strand System" di Death Stranding equivale a "Tactical Espionage Action" utilizzato per Metal Gear Solid : Death Stranding si è mostrato nel recente trailer e abbiamo finalmente una data di uscita. Dopo l'annuncio la rete è stata invasa da moltissime informazioni sull'ambizioso gioco, tuttavia rimangono molti punti interrogativi e, uno di questi, riguarda il genere di appartenenza.Che cos'è Death Starnding? Un action? Uno stealth game? Inizialmente Hideo Kojima disse che Death Stranding è un "action Strand game" o, più precisamente, parlò di "action ...

Hideo Kojima : Death Stranding è un "action strand game" : Pochi giorni fa abbiamo visto lo splendido trailer di Death stranding in cui veniva annunciata la data di uscita dell'atteso gioco. Tuttavia, anche dopo la visione del filmato, molti punti rimangono avvolti nel mistero, come ad esempio il genere di appartenenza.In molti hanno creduto che Death stranding potesse essere uno "stealth game", in stile Metal Gear, ma Kojima ha voluto ribadire che il titolo appartiene a tutt'altro genere.Sul profilo ...

Hideo Kojima è soddisfatto dell'accoglienza riservata a Death Stranding e lancia una frecciata a Konami : "non ho perso niente" : Death Stranding si è finalmente rivelato nel lungo trailer pubblicato pochi giorni fa, dove è stata anche annunciata la data di uscita dell'attesissimo gioco.In seguito alla visione del filmato, la rete è stata invasa dalle numerosissime reazioni dei fan che hanno soddisfatto Hideo Kojima.Attraverso l'account Twitter ufficiale, il game designer ha voluto ringraziare i giocatori per l'accoglienza riservata a Death Stranding e, allo stesso tempo, ...

Hideo Kojima : "nel gennaio 2016 Death Stranding esisteva solo nella mia testa" : Lo sviluppatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha rivelato i traguardi che considera fondamentali del suo studio - Kojima Productions - e del suo ambizioso e misterioso gioco, riporta Eurogamer.net."Nel gennaio 2016, Death Stranding esisteva solo nel mio cervello, ora è diventato reale e sono stato in grado di annunciare il giorno dell'uscita, grazie a tutti i ragazzi di Guerilla Games, che hanno offerto gentilmente il loro engine", ha detto ...

Death Stranding non sarà un gioco stealth - spiega Hideo Kojima : Nonostante il corposo trailer di annuncio con tanto di data di lancio e sequenze di gioco, l'idea che ci possiamo fare riguardo al gameplay di Death Stranding è ancora abbastanza fumosa.Ebbene, negli ultimi tempi ne sappiamo qualcosa di più grazie ai diversi trailer e dichiarazioni di Kojima, ma ci sono degli elementi ancora molto lacunosi e farsi un'idea sbagliata del gioco, giudicando dai trailer, è cosa facile.Per questo motivo Hideo Kojima ...

Che cos'è Death Stranding? Ce lo spiega Hideo Kojima : Ieri è sicuramente stata la giornata di Death Stranding con la pubblicazione di un nuovo lungo trailer con sequenze di gameplay che ha anche rivelato la data di uscita dell'esclusiva PS4 ideata dall'apprezzatissimo Hideo Kojima. L'opera dell'iconico autore sarà disponibile a partire dall'8 novembre ma nonostante le molte nuove informazioni i punti di domanda non mancano di certo.Il trailer, come da tradizione criptico, alimenta l'interesse ma ...

Tutta la verità su Death Stranding di Hideo Kojima : nuovo trailer e data di uscita ufficiale su PS4 : Fin dall'annuncio, Death Stranding si è subito imposto non solo come uno dei videogame più attesi di sempre, ma anche come uno dei più criptici e misteriosi. D'altronde si tratta del prossimo progetto firmato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear che ha sempre trovato sadico piacere nel tenere gli appassionati sulle spine. Lo stesso è accaduto con questa esclusiva indirizzata alle nostre PlayStation 4, per cui sul web si è scritto, ...

Hideo Kojima invita i fan di Death Stranding ad essere pazienti con un divertente video : Un nuovo trailer dedicato a Death Stranding (nuovo misterioso titolo di Hideo Kojima) sarà pubblicato questo 30 maggio ed i fan non stanno più nella pelle. Per allentare un po' la tensione, Hideo Kojima ha deciso di pubblicare un divertente video in cui esorta i giocatori a portare pazienza.Come riportato dal Tweet, il video mostra alcuni componenti di Kojima Productions che esclamano "la pazienza è una virtù", l'inquadratura si sposta poi verso ...