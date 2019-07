Gonfiore alle caviglie | dolore alle gambe | pesantezza | formicolii | prurito | cos’è la

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019)diffuso, senso di: sintomi che non vanno sottovalutati perché potrebbero indicare la malattia venosa cronica, una patologia seria e in forte crescita nel nostro Paese. “Si calcola che colpisca, almeno una volta nella vita, il 60% delle italiane – afferma il dott. Demetrio Guarnaccia, Presidente Nazionale dell’Associazione Flebologica Italia (AFI) -. Si determina quando il sangue delle vene non riesce a risalire al cuore e quindi ristagna negli arti inferiori dove può provocare diversi problemi di salute. Nelle forme più gravi e avanzate porta alla formazione di ulcere venose. Si tratta di un disturbo invalidante molto doloroso e che comporta un netto peggioramento della qualità della vita. La malattia diventa più difficile da sopportare in questi giorni di grande caldo. E l’età di insorgenza si sta ...

cuddlepoetry : RT @cuddlepoetry: @lousmyqueen “ma è solo il ciclo” eh no zio, sono crampi, dolori alle ovaie, alla testa, alla schiena e alla pancia, è fa… - nowfanvergenti : RT @cuddlepoetry: @lousmyqueen “ma è solo il ciclo” eh no zio, sono crampi, dolori alle ovaie, alla testa, alla schiena e alla pancia, è fa… - MartaCanofari : RT @cuddlepoetry: @lousmyqueen “ma è solo il ciclo” eh no zio, sono crampi, dolori alle ovaie, alla testa, alla schiena e alla pancia, è fa… -