Giovanni Paolo I | sono ancora molte le cose da capire sulla sua morte E un giornalista

Ragusa - la generosità dei ragusani per l'ospedale Giovanni Paolo II : La comunità Ragusana generosa nei confronti dell'Asp. In arrivo altre donazioni per l'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Domattina la consegna

Napoli - piazza Giovanni Paolo II pista per auto e scooter : «Pedoni a rischio» : Scampìa, piazza Giovanni Paolo II diventa pista per le corse di auto e scooter ogni sera, pericolo per i pedoni. Ormai è diventato un calvario: con l?arrivo dell?estate i...

Corpus Domini - diretta streaming video messa del Papa/ Così Giovanni Paolo nel '98 : Corpus Domini, la diretta streaming video della messa di Papa Francesco. Così parlava Giovanni Paolo nel 1998: il suo messaggio

Nobel per la Pace a Salvini - Durigon (Lega) : “Lo merita perché parla come Giovanni Paolo II” : Il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, intervistato a Circo Massimo, rilancia la proposta dell'Afd, che vorrebbe candidare Matteo Salvini al Nobel per la Pace: "Sta cercando di difendere gli interessi del proprio Paese, usa parole che usavano anche i grandi personaggi religiosi come Giovanni Paolo II. Penso proprio che potrebbe rientrarci. perché no?"Continua a leggere

Catanzaro : paziente affetta da fibrosi cistica partorisce nell’ospedale “San Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme : Evento straordinario nell’ospedale “San Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme dove una giovane paziente affetta da fibrosi cistica ha dato alla luce il piccolo Antonio Pio, che ha portato tanta gioia al papà Fabrizio e alla mamma Valentina. E’ la prima volta che una donna affetta da fibrosi cistica partorisce nell’ospedale Spoke sede del Centro Regionale fibrosi cistica (C.R.F.C.), un avvenimento reso possibile grazie all’approccio ...

Rai2 - insulti in diretta a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone : indagine dell’azienda : Uno ha detto che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno fatto “queste scelte di vita e sanno le conseguenze”, l’altro ha spiegato che le sue canzoni sono dedicate allo zio – boss del clan Cappello di Catania – detenuto al 41bis. In diretta, su Rai 2, in prima serata, lo scorso 5 giugno. Così l’ospitata dei cantanti neomelodici Leonardo Zappalà e Niko Pandetta durante la prima puntata di Realiti, il nuovo ...

All Together Now - la terza puntata : ospiti Giovanni Vernia e Paolo Jannacci : Terzo appuntamento con All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. ospiti di stasera Giovanni Vernia e Paolo Jannacci.