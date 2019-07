Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte sulla Tav | Ha fatto perdere tempo all' Italia

Il post omofobo che ha fatto infuriare Giorgia Meloni : "Ammazzateli tutti 'ste lesbiche, gay e pedofili": è bufera a Vercelli per il post pubblicato sulla sua bacheca Facebook da Giuseppe Cannata, 72 anni, medico e vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli eletto nelle recenti elezioni comunali nelle liste di Fratelli d'Italia. La frase è riferita ad un articolo sul tema delle "famiglie arcobaleno" pubblicato nel 2018 dal senatore Pillon. L'uscita del rappresentante del partito di ...

Carola Rackete - lo sfogo di Giorgia Meloni : "Cosa mi fa ancora più orrore di lei" : "C'è una cosa che mi spaventa di più e mi fa più schifo della vicenda di Bibbiano ed è il silenzio che c'è in Italia su questo orrore. Fanno intere pagine su Carola Rackete, ma non fanno un articolo su questi bambini. La famiglia ormai è sotto attacco, è un nemico come tutto ciò che ci dà radici", s

Giorgia Meloni a Fuori dal Coro sfida Matteo Salvini : "I numeri per governare insieme ci sono" : A gamba tesissima su una maggioranza che scricchiola, che anzi forse non esiste più. Nella serata dello scontro più aspro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che da lì a poco avrebbero provato in un qualche modo a rimettere assieme parte dei cocci di governo, ecco piovere l'appello di Giorgia Meloni

Fuori dal Coro : stasera Giorgia Meloni in prima serata su Rete4 : Terzo e ultimo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma in prima serata condotto da Mario Giordano. Ospite Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni premier - tutto vero. Il piano clamoroso a destra : "Gasata da Crosetto e dai sondaggi" : I retroscena post-Strasburgo su Matteo Salvini sono concordi: Matteo Salvini sta accarezzando l'idea di far cadere il governo e tornare al voto, anche se non subito. E a destra, secondo Dagospia, anche Giorgia Meloni si sta attrezzando. La leader di Fratelli d'Italia, però, ha un piano molto ambizio

Giorgia Meloni attacca Luigi Di Maio : "Altroché onestà - Marcello De Vito non è ancora stato espulso dal M5s" : "Nonostante gli annunci di Luigi Di Maio, apprendiamo dalla stampa che Marcello De Vito, arrestato quattro mesi fa per corruzione, non sarebbe ancora stato espulso dal Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, smaschera il vicepremier grillino e il Movimento

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Giorgia Meloni : “Questa sfida la vincerò, per me, per mia moglie, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene. La dignità e il coraggio con cui Mihajlovic sta affrontando la partita più difficile della sua vita, siano esempio per tutti. Un grande abbraccio! Forza Sinisa”. È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in ...

Giorgia Meloni festeggia la chiusura dei bilanci in attivo : "Fdi vanta una riserva da 930mila euro" : Giorgia Meloni sorride dopo aver letto i bilanci di Fratelli d'Italia che hanno chiuso in attivo nel 2018 per 305.678 euro. Una cifra che, se sommata ai conti 2017, porta al partito una riserva dal valore di 930mila euro. Numeri - chiarisce Il Tempo - determinanti per la leader, soprattutto per quan

Sea Watch - Carola Rackete e Macron indignano Giorgia Meloni : "Ora i migranti li portiamo in Francia - giusto?" : Un "grave attacco alla sovranità italiana". Giorgia Meloni, su Facebook, punta il dito contro Emmanuel Macron e la Francia, colpevoli di schierarsi ipocritamente con Carola Rackete. "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch - accusa la leader di Fratelli d'Italia - Parigi donerà 100mila euro

Sondaggio Diamanti - Giorgia Meloni a sorpresa : clamorosa scalata - è la politica più amata dagli elettori : Giuseppe Conte, Matteo Salvini e poi, a sorpresa, lei: Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d' Italia è il terzo leader più popolare in Italia, con il 45% di gradimento tra gli elettori italiani. Non solo: avendo superato anche Emma Bonino, leader di Più Europa, l' ex ministro della Gioventù è

Carola Rackete - Giorgia Meloni contro Parigi : "Cittadinanza? Sono gli stessi che bombardavano la Libia" : Giorgia Meloni non ha reagito bene alla notizia giunta da Parigi che ha concesso a Carola Rackete la cittadinanza onoraria: "Vergogna francese. Il Comune di Parigi consegnerà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza Parigina, al capitano della Sea Watch Carola Rackete per aver salvato migr

Giorgia Meloni - "ritorno di Fiamma". Fratelli d'Italia fa il pieno : un altro big di Forza italia va a destra : La staffetta dei "ritorni di Fiamma" in direzione Giorgia Meloni ha fatto tappa in Sicilia e proprio da Catania è giunto un neoacquisto di peso: Salvo Pogliese, il sindaco della più grande città metropolitana guidata dal centrodestra targato, da ieri, Fratelli d' italia. «È un ritorno a casa - ha sp

In Onda - Giorgia Meloni demolisce David Parenzo : "Balla su di me nel suo libro. Deliri" : "Ha scritto un libro che si chiama I Falsari, che è autobiografico. Prende e manipola i post, miei nello specifico. In uno mette in bocca a me ciò che ha detto lui adesso". Inizia così la demolizione di David Parenzo ad opera di Giorgia Meloni, andata in scena durante l'ultima puntata di In Onda su

In onda - duro scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo : "Mi ha diffamato" : Uno scontro in diretta che ha condizionato tutto il resto dell’intervista. Giorgia Meloni si scaglia contro David Parenzo durante l’ospitata a In onda, mostrando alla telecamera il libro “I falsari” pubblicato di recente dal giornalista padovano.“Ha scritto un libro che si chiama I falsari ed è autobiografico”, tuona la leader di Fratelli d’Italia.prosegui la letturaIn onda, duro scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo: "Mi ha diffamato" ...