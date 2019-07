Gabriele Detti | Mondiali nuoto 2019 | “Ho nuotato un po’ sotto ritmo ed è stato difficile

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in undicesima posizione - il terzo bronzo è di Gabriele Detti : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

VIDEO Gabriele Detti - Mondiali nuoto 2019 : il bronzo dell’azzurro nei 400 sl : Gabriele Detti ha conquistato la medaglia di bronzo iridata nel 400 metri stile libero nella rassegna che per il nuoto in corsia si è aperta oggi a Gwangju, in Corea del Sud: confermato il metallo conquistato a Budapest 2017, con tanto di podio identico rispetto alla kermesse magiara. Oro al cinese Sun Yang, argento all’australiano Mack Horton. IL bronzo DI Gabriele Detti NEI 400 SL AI Mondiali DI GWANGJU ...

Mondiali di Nuoto 2019 - bronzo e record italiano per Gabriele Detti nei 400 stile libero : A salire sul podio dei Mondiali di Nuoto in Corea è Gabriele Detti: ha conquistato la medaglia di bronzo chiudendo al terzo posto nella gara dei 400 metri stile libero. Il 24enne livornese ha fatto registrare il tempo di 3'43''23, una performance che gli ha permesso anche di stabilire il nuovo record italiano e concedere il bis rispetto al podio ottenuto due anni fa nella rassegna iridata di Budapest.Continua a leggere

Nuoto - Gabriele Detti Mondiali 2019 : “Contento per il bronzo - non ho mai visto Sun Yang così vicino” : Il medesimo podio di Budapest 2017: cambiano gli avversari, passano due anni, ma l’ordine d’arrivo iridato dei 400 metri stile libero maschile è sempre lo stesso. Ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, in Corea del Sud, vince il cinese Sun Yang, mentre l’australiano Mack Horton si mette al collo l’argento battendo al tocco sulla piastra l’azzurro Gabriele Detti. A completare l’ottima prestazione italiana il quinto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti bronzo con record italiano! De Tullio stupisce : quinto! Oro al solito Sun Yang : Prima gara e prima medaglia per l’Italia in questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). E’ Gabriele Detti che centra l’obiettivo e bissa il bronzo iridato di due anni fa a Budapest (Ungheria), nonché quello olimpico a Rio 2016, nei 400 stile libero. Una prestazione di alto profilo quella del toscano che, passando in maniera relativamente controllata ai 200 metri (1’52″12), è venuto fuori nella sua ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti e Marco De Tullio in finale nei 400 sl. Miglior crono per Sun Yang : E’ iniziata bene per l’Italia l’avventura di questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nelle batterie dei 400 stile libero uomini Gabriele Detti e Marco De Tullio hanno ottenuto il quarto e settimo crono delle heat e dunque hanno avuto accesso alla finale. Grandi attese per il livornese, autore quest’anno del secondo tempo al mondo. Il toscano, nella penultima batteria, ha saputo gestire con autorevolezza ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - Gabriele Detti a caccia della medaglia nei 400 sl. 4×100 sl per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agfli appassionati di Nuoto. Fra pochi minuti scatta la prima sessione di batterie del Mondiale in corsia di Gwangju Il programma della giornata (21 luglio) – Gli azzurri in gara (21 luglio) – Il medaglie dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. L’Italia si presenta con tante ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti sfida Sun Yang e Horton nella battaglia campale dei 400 sl : Ci aspetta la prima, grande battaglia dei Moindiali di Gwangju 2019. Sono il piatto forte della prima giornata in piscina i 400 stile libero maschili con tanti pretendenti, uno dei quali è italiano, si chiama Gabriele Detti, ed è bronzo mondiale uscente e olimpico in carica. Detti un anno fa era impegnato in terapie più o meno d’urto per rimettere a posto il “capolungo ballerino” della spalla, si è rimesso in carreggiata, ha ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le tre fatiche mondiali del nuovo Gabriele Detti : sarà addio ai 1500? : Sempre meno gemello, sempre più solido. Gabriele Detti si avvicina al Mondiale di Gwangju con tante aspettative nel cassetto, vuoi perché l’anno di attività, quello passato, ha aumentato la sua fame di vittorie e medaglie, vuoi perché la sua maturazione di atleta lo sta portando verso le specialità più brevi del mezzofondo, a differenza del compagno di avventure ma anche rivale Gregorio Paltrinieri che si cimenterà nel fondo, tenendo ...

Nuoto - Gabriele Detti : “Sun Yang è il riferimento - mi alleno per batterlo. Negli 800 sl sono tanti i pretendenti” : I Mondiali 2019 di Nuoto, in Corea del Sud, si avvicinano (21-28 luglio) e il gruppo di lavoro di Stefano Morini si sta preparando nel migliore dei modi per l’appuntamento iridato. A Merano, Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri e tutti gli altri atleti gestiti dal tecnico toscano stanno affinando la preparazione. Detti è senza dubbio tra gli atleti osservati speciali nella prossima rassegna iridata. Autore del secondo crono dell’anno ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Gabriele Detti vince e convince i 400 sl al Foro Italico. Il guanto di sfida mondiale è lanciato : Gabriele Detti c’è, nonostante le fatiche di una preparazione assai pesante ed un obiettivo chiaro in testa: i Mondiali 2019 in Corea del Sud dal 21 al 28 luglio. Il toscano, protagonista nella finale dei 400 stile libero al Trofeo Settecolli 2019 a Roma, si è testato nelle otto vasche in un contesto, forse, non così altamente qualificato ma probante soprattutto per verificare la sua condizione. Il campione del mondo degli 800 sl ha ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Gabriele Detti trionfa nei 400 metri : doppietta italiana con Matteo Ciampi 2° : Gabriele Detti trionfa nella finale dei 400 metri al Trofeo Sette Colli: doppietta azzurra completata dal secondo posto di Matteo Ciampi Grande gioia per l’Italia nel Trofeo Sette Colli. La kermesse di Nuoto che si sta svolgendo nella piscina del Forto Italico di Roma, ha regalato un dolce trionfo alla compagine azzurra. Gabriele Detti si è piazzato in prima posizione nella finale dei 400 metri stile libero, chiudendo con un tempo di ...