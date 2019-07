Furto in casa di Emanuele Filiberto | bottino da mezzo milione di euro

Furto nella casa di Parigi di Emanuele Filiberto : Furto da mezzo milione di euro ai danni di Emanuele Filiberto di Savoia e di sua moglie Clotilde Courau. L’appartamento Parigino della coppia, scrive Le Parisien, è stato svaligiato nel pomeriggio di venerdì. Dalla casa, situata nel XV arrondissement, sarebbero stati portati via gioielli e preziosi: il bottino del Furto ancora non è stato definito in maniera precisa ma, secondo fonti vicine all’inchiesta, sarebbe ...

Nello Trocchia - terzo Furto nella casa del giornalista. Morra : “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumità” : Nello Trocchia, giornalista di Piazza Pulita che da anni collabora anche con Il Fatto Quotidiano, è sotto vigilanza attiva per le sue inchieste su mafie, malaffare, intrecci tra politica, criminalità organizzata e gruppi eversori. Eppure per la terza volta, ha subito un furto nella sua abitazione in provincia di Napoli: gli è stato sottratto il computer con informazioni sensibili sui suoi lavori giornalistici. “Sento l’urgenza di richiedere ...

Furto in casa del giudice : due arresti e tre ricercati : Francesca Bernasconi Due dei malviventi catturati dopo un inseguimento di oltre 15 chilometri. Nell'auto nessuna traccia della refurtiva Li hanno inseguiti per oltre 15 chilometri ma, alla fine, i carabinieri sono riusciti a bloccarli. Così due uomini di nazionalità serba sono stati arrestati, dopo il Furto avvenuto in provincia di Catanzaro, nella casa del giudice Giuseppe Valea, presidente della seconda sezione penale, del riesame ...

Upas spoiler 24-28 giugno : Furto a casa di Marina - Eugenio quasi investito da un'auto : Nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole, la soap opera che ormai da più di vent'anni continua ad emozionare il pubblico. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Vittorio sarà diviso tra Anita e Alex, mentre un ladro si introdurrà in casa di Marina. Infine Eugenio rischierà la vita quando uno sconosciuto tenterà di investirlo....Continua a leggere

Ivan Perisic - Furto in casa del giocatore dell’Inter : dal suo appartamento nel Bosco Verticale trafugati tre orologi : Brutta sorpresa per il centrocampista dell’Inter Ivan Perisic, al ritorno dalle qualificazioni agli Europei 2020 con la Croazia. Il campione e la moglie appena rientrati nella loro casa, al diciannovesimo piano della celebre e prestigiosa torre del Bosco Verticale a Milano, si sono accorti di un furto molto strano. Infatti dal primo cassetto della cassettiera mancavano tre orologi dal valore di 80mila euro. Precisamente due erano della ...

Un posto al sole - trame al 28 giugno : Furto a casa di Marina : Un posto al sole, una delle più amate soap italiane, continua ad appassionare con le storie che si svolgono intorno a Palazzo Palladini. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì su raitre, alle 20.45. Anche le puntate che vanno fino al 28 giugno riservano sorprese. Ci sarà infatti un furto a casa di Marina, mentre Vittorio sarà confuso per via del ritorno di Anita. Vittorio confuso per Anita Vittorio sarà di fronte a un bivio. Anita, la sua ex ...

Bitter Sweet Anticipazioni 11 giugno 2019 : Furto a casa di Ferit : Asuman trafuga qualcosa dalla stanza di Ferit. Nazli perderà il lavoro a causa del Furto di sua sorella?

