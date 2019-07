Francesco Facchinetti insulta Irama che dall’asilo Mariuccia solleva il dito medio

Francesco Facchinetti e Irama lite via social : E’ finito il sodalizio tra Francesco Facchinetti e Irama. L’ex cantante di Amici e il suo ormai ex manager sono ai ferri corti. Anche se Facchinetti non fa mai il suo nome, nelle stories di “Instagram” passa all’attacco: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere… te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”. E il cantante replica con un dito medio. “Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno ...

Volano coltelli tra Irama e il manager Francesco Facchinetti : il retroscena bomba : Il cantante chiude con il suo storico manager. Colpa (anche) di Riki, anch’esso assistito dalla NewCo ed ex allievo di...

