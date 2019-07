Francesca De Andrè pubblica una lettera d’amore a Gennaro Lilllio

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di martedì 23 luglio 2019) L’ex gieffinaDescrive unaLillio che è statata dal settimanale “Di Più”: “Caro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello 2019 siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality”, “Io però sono già convinta del nostro amore anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già difficile fare colpo su di me quando sto bene, ma è quasi impossibile quando sono distratta da un uragano emozionale e doloroso, proprio come mi è capitato durante il Grande Fratello: in quei giorni in me la diffidenza regnava sovrana”. Le difficoltà con la famiglia continuano ad esserci (“Essere fidanzati con me significa stare accanto a una ragazza che, al posto di ricevere un qualunque tipo di aiuto dal padre, o da un qualsiasi ...

