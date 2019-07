Fortnite si aggiorna oggi | ecco l' orario di lancio dell' update 9 41 e i primi dettagli

Fortnite : fucile pesante tattico - Isola Kevin e molto altro con il nuovo aggiornamento 9.40 : Questa mattina i server di Fortnite sono andati offline per consentire ad Epic Games di aggiornare il suo Battle Royale alla versione 9.40.Tra le varie correzioni di bug nel gioco ora è disponibile il fucile pesante tattico in due varianti: epico e leggendario. Quest'arma contiene otto pallottole ed i danni massimi si aggirano intorno ad 83-87. Il fucile sarà disponibile nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti, nei ...

Fortnite : Attacco aereo e molto altro nel nuovo aggiornamento : Tramite il sito ufficiale di Fortnite, Epic Games ha fornito ai giocatori la lista di tutte le novità che saranno disponibili col nuovo aggiornamento 9.303, di seguito vi riportiamo le novità più interessanti ma se volete conoscere il patch note completo, potete andare sul sito ufficiale del gioco. ROTAZIONE MODALITÀ A TEMPO ARMI E OGGETTI - Attacco aereo Leggi altro...

Fortnite : disponibile l'aggiornamento di contenuti v9.30 #2 che introduce il Fucile pesante a tamburo : Epic continua ad aggiornare senza sosta il suo popolare Fortnite con il nuovo aggiornamento di contenuti v9.30 #2.Con il content update vediamo l'introduzione del Fucile pesante a tamburo, disponibile nelle varianti Comune, Non comune e Raro. Il Fucile avrà un caricatore di 12 colpi e causerà 45 / 47 / 50 danni per colpo. L'arma si troverà nel bottino a terra, nei distributori automatici e nei trasportatori di bottino.Dal sito ufficiale, ...

Ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento di Fortnite : Epic Games ha pubblicato la lista completa delle novità disponibili con la nuova patch per il popolare Fortnite, di seguito vi elenchiamo solo le novità più interessanti ma se volete saperne di più vi rimandiamo al sito della compagnia, in cui troverete il patch note completo: Revolver Bilanciamento Leggi altro...

Fortnite : la Stagione 10 costringerà i giocatori ad aggiornare la scheda video : E' prassi che Stagione dopo Stagione gli sviluppatori di Fortnite aggiungano nuovi elementi grafici e nuove meccaniche, e nemmeno la Stagione 10 farà eccezione.In particolare,riporta Dexerto, l'attesa Stagione 10 del battle royale più famoso potrebbe spingere moltissimi utenti ad una rinfrescata alla GPU. Il pericolo riguarda dunque i giocatori PC, i quali potrebbero essere invitati ad aggiornare la propria configurazione in vista di alcuni ...

Fortnite : Le novità dell’aggiornamento 9.20 : Come ogni settimana, Fortnite è entrato in manutenzione per accogliere l’aggiornamento 9.20, il quale sarà disponibile a breve. Scopriamo insieme le novità e migliorie introdotte. Fortnite: Le novità dell’aggiornamento 9.20 A seguire le novità introdotte: Nuovo oggetto da lancio “Inversione Tempesta”, il quale esplode all’impatto e crea una zona vuota dalla forma ...