Formula 1 – Leclerc ha le idee chiare in vista di Hockenheim | “ecco su cosa ci dobbiamo

Formula 1 - un commissario di gara ‘smaschera’ Vettel : impietoso il confronto con Leclerc : Interrogato sul confronto tra Vettel e Leclerc dopo il Gran Premio di Silverstone, il neo commissario di gara Liuzzi ha espresso il proprio punto di vista E’ diventato commissario di gara di recente, venendo convocato per formare il Collegio dei giudici in occasione del Gran Premio di Silverstone, vinto da da Lewis Hamilton davanti a Bottas e Leclerc. photo4/Lapresse Vitantonio Liuzzi ha cominciato dunque una nuova carriera nel ...

Formula 1 – Quattro anni fa la scomparsa di Jules Bianchi : i post social di Leclerc e Ferrari sono commoventi [FOTO] : Charles Leclerc e la Ferrari omaggiano sui social Jules Bianchi nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa sono passati già Quattro lunghi anni dalla scomparsa di Jules Bianchi. Il giovane pilota francese è deceduto dopo nove lunghi mesi di coma a seguito di un terribile incidente durante il Gp del Giappone 2014. Ad agosto, Bianchi avrebbe compiuto 30 anni e, oggi, nel giorno del quarto anniversario della sua morte sono in ...

Formula 1 – Wolff - la lotta Bottas-Hamilton ed il duello tra Leclerc e Verstappen : “in alcuni casi manovre sporche - ma i miei piloti…” : Toto Wolff soddisfatto dello spettacolo visto in pista domenica a Silverstone: le parole del team principal Mercedes sui duelli del Gp di Gran Bretagna Grande spettacolo domenica in pista a Silverstone: i piloti della Formula 1 hanno regalato splendide emozioni sul circuito inglese, per il Gp di Gran Bretagna, vinto da Hamilton. I due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un’appassionante lotta, così come anche Leclerc e ...

Formula 1 – Verstappen all’attacco - frecciatina a Leclerc dopo Silverstone : “stava ancora soffrendo per l’Austria” : Verstappen pungente nei confronti di Leclerc dopo la gara di Silverstone: le parole dell’olandese sul duello col ferrarista al Gp di Gran Bretagna Tanto spettacolo domenica in pista a Silverstone, dove si è disputato il Gp di Gran Bretagna. Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo pubblico, seguito dal compagno di squadra Bottas e dal giovane Leclerc, che ha approfittato del contatto tra Verstappen e Vettel per salire ancora una ...

Formula 1 - Leclerc non le manda a dire a Verstappen : fischiano le orecchie dell’olandese : Il monegasco ha lanciato una frecciatina a Verstappen, con cui ha ingaggiato un duello all’ultimo sorpasso durante il Gp di Silverstone Charles Leclerc si gode un grandissimo terzo posto a Silverstone, un regalo consegnatogli sul piatto d’argento dal proprio compagno di squadra Vettel, protagonista di uno spettacolare incidente con Verstappen al giro numero 33. ANDREJ ISAKOVIC / AFP Con l’olandese ci ha avuto a che fare ...

Formula 1 - Binotto non risparmia una frecciatina a Vettel : applausi invece per Charles Leclerc : Il team principal della Ferrari ha commentato la prestazione di Vettel e Leclerc, esprimendo le proprie sensazioni al termine del Gp di Silverstone Giornata particolare per la Ferrari a Silverstone, da un lato il sorriso per il podio di Leclerc e dall’altro la smorfia di disappunto per l’errore commesso da Vettel, costato la penalità e zero punti in classifica. Photo4/LaPresse Due situazioni commentate con il solito aplomb da ...

Formula 1 - Lewis Hamilton festeggia la vittoria del Gp in Gran Bretagna. Secondo Bottas e terzo Leclerc : Lewis Hamilton festeggia l'ottantesima vittoria in Formula1. Il Gp di Gran Bretagna non ha smentito le aspettative: una sfida all'ultimo minuto tra le spettacolari traiettorie di Charles Leclerc e Max Verstappen - autori dell'ennesimo duello mozzafiato come quello in Austria - e il dramma sportivo d

Formula 1 – Hamilton in estasi - Bottas deluso e Leclerc sorridente : le parole dei top-3 nel parco chiuso : Le prime parole dei tre protagonisti del Gp di Silverstone, felici Hamilton e Leclerc mentre Bottas mastica amaro Sesta vittoria a Silverstone per Lewis Hamilton, la settima in questa stagione che gli sta regalando il sesto titolo mondiale in carriera. Un dominio pazzesco quello del pilota della Mercedes, che allunga ulteriormente in classifica piloti, portandosi a + 39 da Bottas. Una giornata da ricordare per il britannico, apparso ...

Formula 1 - Leclerc quasi rassegnato : “difficile tenere il ritmo delle Mercedes in gara - c’è una sola possibilità” : Il pilota monegasco ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Silverstone, chiuse al terzo posto dietro le due Mercedes di Bottas e Hamilton Charles Leclerc chiude con il sorriso le qualifiche del Gp di Silverstone, un terzo posto niente male per il monegasco, che partirà comunque dietro le due Mercedes di Bottas e Hamilton. ANDREJ ISAKOVIC / AFP L’obiettivo è quello di superare al via per poi condurre la gara, perché altrimenti non ...

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Leclerc affiancato da Verstappen : la griglia di partenza del Gp di Silverstone : Bottas parte dalla pole position, Leclerc dalla terza casella: la griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato il suo compagno di squadra per soli 6 millesimi oggi sul circuito di Silverstone. Terzo tempo per Charles Leclerc, autore di un fantastico giro sul finale della Q3, nonostante le difficoltà della Ferrari, mentre Vettel non è ...

Formula 1 – Dai complimenti per Leclerc alle difficoltà di Vettel - Binotto ammette : “ci preoccupano tutti” : Mattia Binotto analizza il sabato di qualifiche del Gp di Gran Bretagna: le parole del team principal Ferrari a Silverstone Charles Leclerc è riuscito a mettere una pezza ad un weekend di gara iniziato non col piede giusto per la Ferrari: il giovane monegasco ha effettuato un ultimo giro pazzesco oggi nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, piazzandosi alle spalle di Bottas ed Hamilton in griglia di partenza. photo4/Lapresse Silverstone ...

Formula 1 – Bottas soddisfatto - Hamilton da applausi e Leclerc ‘spione’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Bottas non nasconde la sua gioia, Hamilton si congratula col suo compagno di squadra e Leclerc osserva le monoposto dei rivali: le prime parole dei protagonisti del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato di soli 6 millesimi il suo compagno di squadra, regalando alla Mercedes una fantastica doppietta. Dopo due giorni di alti e bassi, Leclerc è riuscito, al ...

Formula 1 – Danza della pioggia Ferrari : Leclerc e Vettel davanti a tutti nelle FP3 di Silverstone! [TEMPI] : Charles Leclerc chiude in prima posizione le FP3 di Silverstone nonostante la pioggia che ha caratterizzato le fasi iniziale. Vettel lo segue con Hamilton subito dietro FP3 davvero particolari sul circuito di Silverstone. Come spesso accade in Gran Bretagna, anche in estate la pioggia rischia di fare capolino e così è stato. La prima parte della terza sessione di prove libere non si è praticamente svolta, vista l’indecisione dei ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto fa il punto sui piloti : “ecco chi ha la priorità fra Vettel e Leclerc” : Mattia Binotto fa il punto della situazione in merito ai piloti della Ferrari: il team va messo prima delle soddisfazioni personali. Vettel è felice, ma vorrebbe vincere di più. Leclerc sta crescendo Nel corso del weekend di Silverstone, Mattia Binotto ha fatto il punto sulla situazione legata ai piloti della Ferrari. Nonostante il grande impegno profuso in pista, la scuderia di Maranello non è mai andata oltre una manciata di podi, mai ...