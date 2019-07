Foggia | operazione ' Madrepietra' sugli appalti | arrestato il sindaco di Apricena

Foggia - guerra alla mala : operazione su Trinitapoli - arrestate 8 persone : I Carabinieri della compagnia di Trinitapoli , insieme ai colleghi di Trani e Milano, questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 pregiudicati, i quali sono accusati di detenzione e porto d'armi. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il clan in questione si stava preparando ad eliminare fisicamente altri soggetti appartenenti ad un'altra cosca ritenuta di stampo mafioso. L'inchiesta è ...

Mafia - 54 arresti da Milano a Foggia contro il clan di San Severo. Più di 200 poliziotti impiegati nell’operazione “Ares” : Decine di arresti in tutta Italia nei confronti degli appartenenti alle famiglie mafiose legate al clan di San Severo, in provincia di Foggia. Una vasta operazione condotta da più di duecento poliziotti, denominata “Ares”, sta dando esecuzione a 54 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antiMafia. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono associazione di ...