Foggia | il sindaco leghista di Apricena agli arresti domiciliari | reati contro pubblica

Foggia in difficoltà - entra in campo il sindaco : appello agli imprenditori della città : Momento delicato per il Foggia, in campo e fuori. Dopo la retrocessione in Serie C, il comunicato dell’attuale proprietà circa l’impossibilità di poter mantenere ancora il club nelle loro mani. Partita la caccia a nuovi investitori, ma ad oggi il futuro rimane incerto. Proprio per questo, è entrato in campo il sindaco della città pugliese, Franco Landella, che ha lanciato un appello verso gli imprenditori Foggiani. Ecco la sua ...