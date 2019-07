Foggia | arrestato sindaco leghista di Apricena

Fonte : blogo

(Di martedì 23 luglio 2019) Antonio Potenza,di, piccolo comune in provincia di, è finito in manette nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Potenza, ex Forza Italia, divenuto esponente della Lega nel 2018, è stato rielettonel maggio di quest'anno ottenendo il 71,52% dei voti. Alle elezioni si è candidato a capo della lista civica 'Uniti per Cambiare', con la quale sconfisse nettamente Michele Lacci candidato per la lista 'Democraticamente', vicina al PD.Ilè finito agli arresti domiciliari. Nell'ambito dell'operazione 'Madrepietra' sono in totale 15 le persone accusate a vario titolo di reati contro la Pubblica Amministrazione. Ai domiciliari come ilè finito anche un noto imprenditore del settore marmifero, che Potenza avrebbe favorito nell'aggiudicazione delle gare pubbliche.L'indagine è iniziata alcun mesi fa anche con l'ausilio di ...

