Foggia | arrestato il sindaco leghista di Apricena | Favoriva imprenditori amici per

Foggia - picchia e manda 6 volte in ospedale l'ex fidanzata : arrestato 23enne : Dopo aver scoperto un tradimento del l'ex compagno, la donna ha deciso di interrompere la relazione. Da quel momento il pregiudicato ha compiuto una serie di atteggiamenti persecutori che hanno costretto la vittima a cambiare città

Foggia - ha fatto un'inversione sulla statale uccidendo un motoclista : arrestato 24enne : La vittima, Simone Capozzi di 30 anni, è morto sul colpo. L'uomo finito in manette è un cittadino romeno

Foggia - 31enne ruba un'auto e si addormenta nella vettura : arrestato dalla polizia : Un episodio davvero singolare si è verificato mercoledì 5 giugno a Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essersi addormentato all'interno di un'automobile rubata. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica locale Foggia Today, il soggetto è stato sorpreso dagli agenti durante un'operazione di routine del controllo del territorio. Ad intervenire sul posto, che si trova in aperta campagna, ...