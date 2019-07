Fiction UN PASSO DAL CIELO 5 | quando inizia? Cast | trama | anticipazioni

Fonte : tvsoap

(Di martedì 23 luglio 2019) Dopo le repliche estive, Undal, il mystery comedy di Rai 1, tornerà da domenica 15 settembre 2019 con i nuovi episodi della quinta stagione. Confermato nel ruolo del protagonista l’attore romano Daniele Liotti nei panni del comandante della forestale Francesco Neri. Nella passata stagione abbiamo visto il comandante legarsi sempre di più all’etologa con la passione per i lupi Emma Giorgi (interpretata dall’attrice alessandrina Pilar Fogliati), nel nuovo capitolo vedremo i due innamorati sempre più uniti, nonostante “ll Maestro” (Matteo Martari) continuerà a rappresentare un pericolo per loro. Una nuova stagione che darà molto più spazio alla parte melò della, regalando al pubblico scene d’amore più intense; un’altra importante novità sarà l’assenza dei casi singoli di puntata per lasciare spazio ad unaorizzontale ...

