Fattori di rischio dello sviluppo del cancro del colon-retto

Carie - parodontite - tumori : la malattie della bocca sono in aumento - attenzione ai 3 Fattori di rischio : La Carie non dovrebbe mai essere sottovalutata. Le malattie della bocca, dalla Carie alla parodontite fino ai tumori, colpiscono metà della popolazione mondiale e le Carie non curate sono in assoluto il problema di salute più diffuso nel mondo. A lanciare l’allarme è Lancet che dedica un numero speciale all’argomento avvertendo inoltre che la situazione è destinata ad aggravarsi, per via della diffusione dei tre principali fattori ...

Principali Fattori di rischio di infertilità maschile e femminile : La subfertilità e l’infertilità sono condizioni patologiche sempre più frequenti sia nella donna sia nell’uomo. In una coppia che cerchi un bambino la causa di infertilità può essere il fattore maschile o il fattore femminile, oppure possono entrare in gioco entrambi. Ciò significa che la difficoltà può derivare, rispettivamente, dal partner maschile, dal partner femminile o da ambo le parti. Per fattore maschile si intende prevalentemente uno ...

Tumori : 3 Fattori di rischio diventano sempre più “consistenti” : “Inquinamento atmosferico, stili di vita scorretti, scarsa adesione ai programmi di screening anti-cancro. diventano sempre più consistenti i fattori di rischio oncologico. Anche le amministrazioni locali, non solo quelle nazionali, devono impegnarsi di più per ridurre i 373mila nuovi casi di tumore che ogni anno colpiscono i cittadini del nostro Paese. Non solo. I rappresentanti istituzionali delle città e delle Regioni possono realizzare atti ...

Sindrome dell’occhio secco : tra i Fattori di rischio anche inquinamento e l’utilizzo eccessivo della tecnologia : Oltre 8 pazienti su 10 soffrono di secchezza oculare a causa anche dell’inquinamento ambientale e dell’uso eccessivo di dispositivi tecnologici, quali smartphone e PC: questo uno dei risultati della quarta campagna di prevenzione e diagnosi della Sindrome dell’occhio secco, promossa dall’8 maggio al 14 giugno dal Centro Italiano Occhio secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto ...

Fattori di rischio dei tumori della testa e del collo : Un gruppo di studio internazionale, del quale ha fatto parte anche un ricercatore italiano, ha valutato i Fattori di rischio di sviluppo del tumore testa-collo. I risultati hanno indicato che il fumo e un basso livello di istruzione sono i due Fattori più strettamente associati a tale neoplasia. I tumori testa-collo costituiscono un gruppo di neoplasie eterogenee sotto molti punti di vista. Questa eterogeneità si rispecchia anche nei Fattori ...

Tumori della pelle e melanoma : come riconoscere un neo sospetto - i Fattori di rischio e i segnali da non trascurare mai : L’esposizione ai raggi solari ha diversi effetti positivi sull’organismo – principalmente perché stimola la produzione della vitamina D – ma i raggi ultravioletti UVA e UVB contribuiscono alla formazione dei Tumori della pelle. In particolare l’esposizione ai raggi UV raddoppia il rischio di sviluppare un melanoma cutaneo, uno dei principali Tumori che insorgono in giovane età. Se è comunque opportuno proteggersi dai ...

Demenza senile in aumento in Italia : la depressione è uno dei sintomi e dei Fattori di rischio che la precedono : In Italia gli over 65 sono circa 13,8 milioni e con una popolazione anziana in continuo aumento si rende sempre più necessario il trattamento mirato della salute fisica e mentale: sono più di un milione le persone con Demenza senile, circa 3 milioni i caregiver, ovvero i familiari che si prendono cura di un congiunto malato o disabile. Rete, paziente, famiglia e integrazione sono le quattro parole chiave per la creazione di servizi e buone ...